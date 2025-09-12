Çekkirina(dawalîna) PKKê û dereweke siyasî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Di dawiya vê mehê de, hemû peymanên siyasî yên di navbera Tirkiyê û hêzên Kurdî ya li Bakur û Rojavayê Sûriyê de, ku bi rêveberiya He’yet Tehrîr al-Sham ve hate çêkirin, bi awayekî temamî şikestin. Ev peymanên ku destpêkê wan tenê yek meh berê hate nîşandan, niha ji nû ve hatine şewitandin.
Nîşanên rewşê nîşan didin ku demek nû di vê herêmê de dest pê kiribû – demek ku tê de têkiliyeke nû navbera Ankarayê û hêzên Kurdî hate rêvebirin. Herçiqas ev têkiliya siyasî û astratejî bi awayekî ne rastî hate xebitandin, lê paşê bi hêza wan guhertinên herêmî û navneteweyî qirk hatin û hemî peymanan bi piranî şikestin.
Nameya Ocalan û Destpêka Hevpeymaniya Siyasî
Serê çarê têkçûna şerê çêkdaran, ji nameyek ve ku ji Alihê Ocalan hatî şandin, dest pê kir. Ocalan di vê peyamê de gotiye ku: "Ez bawerim heye ku hêza çêk nehatiye domandin û divê hêza siyasî û civakî bi ser bikeve." Ev peyam bi awayekî fermî hate gotin û dibe ku hinek hêzên siyasî ya kurdî jî pêşkeftina vê xattê siyasî ji bo xwe qebûl kirin.
Avakirina Komîteya 51 Kesî
Bi rêberiya Na’man Kurtulmuş, Serokê Parlamentoya Tirkiyê, komîteyek 51-endamî hate avakirin da ku vê xattê siyasî pêşve bibin. Kurtulmuş ragihand ku ev xebat bi piştgiriya 98% parlamanteran hat ye qebûlkirin, û ev jî yekem gav e ji bo "çêkirina Tirkiyeyek bê teror".
Lêkera Rastiyê: Têkçûn û Şikbûn
Her çend rêya dîyalogê hatiye vekirin, lê rastiya rewşa siyasî ya herêmî li benda awayê din bû. Di qada geostrategîk de, şerê geopolitîk û têkiliyên Amerîkayê, Îsraîlê û Tirkiyê bi Kurdên Sûriyê, bi taybetî hêzên HSD, peymanên siyasî bi Awayê Ocalan ve hatin dane û hatin îlan kirin, bi ser neketin.
Sînûran Jeopolitîk û Karên Pêşengî
Yek ji pêşengiya pêkhatê ya PKK, ku çêk û hêzên xwe ji Qendîlê vegerand û di bin xebatên MITê de li Derwesê rêxistin, nîşan dida ku Tirkiyê hewl dide ku bi armanca stratejîk li derveyî sinûrên xwe jî xebitandina siyasî bike.
Nûçeyên Navneteweyî û Rola Amerîka – Îsraîl
Di vê berê de, Torîya Amerîkayê û Îsraîlê rolê girîng lêdaye. Hêzên Kurdî di bin piştgiriya wan de ne û Tirkiyê nakefîne rastê rastî li dijî wan bicive, ji ber ku ew hêzên li ser astengiyên siyasî yên Washingtonê dixebitin.
Encam: Rewşa Niştimanperweriyê û Geopolitîka Herêmî
Ev sazkirina nû ku bi destpêkê ve ji hêzê çêkên siyasî ve dest pê kiribû, bi şopên rastiyê yên geopolitîk hat têkçûn. Tirkiyê hewl da ku pêkhatên deh salan yên PKK bigire û hêzê xwe ya negîtiyê di dîyalogên herêmî de zêde bike. Lê paşê jî ev hemû hêz û guhertinên navneteweyî, bi taybetî piştgiriya Amerîka û Îsraîlê, rêwîtiya vê pergala siyasî şikand.
Ev rewşa nîşan dide ku bi tenê daxwaz û peyam nehatiye çêkirin – lê rastiyên geopolitîk, astengiyên qada siyasî û daxuyanîya şerê serdemê wê şermezariyê bi awayekî din bikevin pêş. Tirkiyê dixwaze da ku hêzê xwe bi awayekî siyasî avabike, lê bêyî ragihandina giştî û pêşketina alîkariya navneteweyî, vê pêvajoya bi ser nekin.
Nîşan: Pêkhatinên siyasî, Ocalan, PKK, Tirkiyê, HSD, Amerîka, Îsraîl, Rêwîtiya geopolitîk a navçeyê
