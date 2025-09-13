Mamosta Mela Huseyn Xwûşnav Îmamî Nimêja Îne li Bajarê Sileymanîye li herema kurdistanê Bi mebesta Roja Ji Dayîkbona Hz.Resûlillah(s.x.a) pîroz dikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA -Mamosta Mela Huseyn Xwûşnav wusa kerem dike:
Pewîste li mebesta hefta yekîtîya linavbeyna misilmanan li hev kom û civîn wan hebin li ser giringîya bawermendî û Xalên ku bi hev tewafuq in.
Yek ji wan xala sereke, hemû bi wahdanîyeta Xwedê mûşterek in. Xala duwêm baweriya pexembertîya Pexemberê Îslamê (s.x.a) ya û ya seya hemû wan bi qiyametê de bawerî heye.
Di çend salên borî de dîtin ku hinek grûbên wek Elqaîde ne ji şîa re ne ji sûnîyan re rehm nedikirin û hemûyan kafir dizanin. Heta Daiş jî heta Ezîdîyan re rehm nekirin û hemûyan bi navê Îslamîyetê kafir û hukmê kûştinê didan.
Ev hefte (wahdetê yekatîye) pêdivî ye ku misilman li navbeyna Xweda wek dema pêxemberî (s.x.a) peywendê biratîyê girê bidin.
Dema pêxemberî (s.x.a) li Medîne, dinavbeyna misilmanan eqde biratî yên li mizgeftê pêk anîn. Her du misilman ev eqde dixwînin û divê ew eqde bet pêk be.
Kafir Nikarin dinavbeyna misilmanan ixtilaf bixin, çûn wan Eqda biratîye bi hevra xwundina wî wextî misilman tewanmendî lihemberî kafira tanin hole Înşaallah em we roje jinevbeyna misilmana re bibînin.
Min hewî heye ku misilman xwe nas bikin, hemû bi vê xala giringî rola yekatî û biratîyê linav hevda pêk benin înşaAllah
