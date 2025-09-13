Hizbullah: Bêçekkirina Berxwedanê, Cihbicîkirina Projeya Rejîma Siyonîst e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA- Nûnerê Hizbullahê li Parlamentoya Lubnanê di gotarekê de hişyarî da ku hewldana bêçekkirina komên berxwedana Lubnanê tê wateya wêrankirina şiyanên parastinê yên welêt û rê li ber dagirkeriyeke nû ya bejayî û beşek ji projeya berfirehbûna rejîma Siyonîst li herêmê vedike.
Bi îşaretkirina ezmûna 2017an, Hesen Izedîn diyar kir ku artêşa Lubnanê ji şiyanên berxwedanê di rûbirûbûna komên tekfîrî de sûd wergirtiye; komên ku, li gorî wî, wekî gefên hebûnî û aliyê din ê dijminê Siyonîst têne hesibandin.
Wî zêde kir: Nîqaşa bêçekkirina berxwedanê hewldanek xeternak e ku Lubnanê ji şiyana xwe ya parastinê bêpar bike. Hevkêşe eşkere ye; bêçekkirin tê wateya dagirkeriyeke nû ya bejayî û ev dagirkerî di çarçoveya projeya berfirehbûna rejîma Siyonîst de gengaz e, û ev yek li Sûriyeyê qewimî.
Izedîn tekez kir: Ev çek ne tenê emanetek di destê serokatiya Hizbullahê de ne, lê belê emanetek di destê piraniya gelê Lubnanê de ye, û Lubnanî ne amade ne ku vê emanetê radest bikin, ji ber ku ew wê wekî garantiya parastin, yekîtî û serweriya Lubnanê dibînin.
Etîket
Hizbullah
Lubnan
Berxwedan
Çekkirina Berxwedanê
