Çar Tîpa (komên)Kesên Ku Heta Li Dûrê Ka’beyê Jî Dua Wan nayên qebûlkirin

14 September 2025 - 00:35
Hocet-ul-îslam Nasir Refiî, bi bersiva gotina Îmam Sadiq (s.x), çar komele kesan nîşan da ku dua wan, heta li dûrê Xaneya Xwedê (Ka’be) jî qebûl nabe.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hocet-ul-îslam wel Mûslimîn Nasir Refiî di axaftinê de bi şandina gotina Îmam Ca’fer Sadiq (s.x) got:
لا خیرَ فی مَن لا یُحِبُّ جمعَ المال»؛ » — Kesê ku nayê karîn xezûneke xwe kom bike û biparêze, xeyrê di wî de nîne.

Wê got: Kesê ku nayê karîn pere xwe bistîne an jî wisa derxîne bi serf û isrâfê, ew ji xeyr û barakêt bêşê.

Refiî di dema peyvê de çîroka kêşa xwe jî kir: Kesek ku malên xwe wenda kiriye û ji Îmam xwest ku bo vegerandina malê dua bike. Îmam Sadiq (a.s.) wergirt ku: Çar tîpa kes hene ku dua wan qebûl nabe. Yekem tîpa wan kes in ku malê xwe bi isrâfê winda dikin û paşê ji Xwedê pere dixwazin; ji ber ku Xwedê di Qur’ana Pîroz de gotiye: «Wâ lâ tusrifû» — Serf neke.

Refiî zêde kir ku dî tîpa duwêm kes in ku bê xebat û hêvî ji Xwedê rizq dixwazin. Îmam Sadiq pirs kir: "Ma hûn kêm nîn ji mîrîşkê? Mîrîşkê dixebite û amade dike bo zivistanê."

Tîpa sêyem, kesên ne ku bê belgeyê rast û sûdê derbasdar biçin kirêdar. Îmam ji ber wê, li dirêjtrîn aayeta Qur’anê, li dawîya sûreya Bakara, şaredarî kir ku peymana kirêdariya divê nivîsî û belgeyê hebe.

Di dawiyê de, wî çîroka jiyana Îmam Sadiq (s.x) ji nêzîk pêşkêş kir: Roja ku îsmail, lawê Îmam, dixwest pere bidin kesekî ku wisa xwedî nehatîye bawer kirin, Îmam wî şûnda û got kes ne bawer e. Lê îsmail bersîvê neda û pere bidaye. Ew kes pere qebûl kir û revê.

Salê din, di mevsima Hacê de, îsmail li dûrê xaneya Xwedê bi girî û tîrbûn xwest pereyê wergirtin. Îmam dest li sîvana wî girt û got: Ev dua ne qebûl dibe, ji ber ku ez ji pêşê wê şûnda te hişyar dikim.

Refiî vê çîrokê di dawiyê de amedekariyek mezin bo rêveberiya aqilane ya malî, hewlê xebat û bizavên şerî û qanûnî ya bazirganî, û dikêşe ser rêya bihiştiyê.

