Divê rayedar di pratîkê de jî bi sozên xwe re dilsoz bin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mamosta Fayiq Rostemî di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a Sine, behsa şert û mercên aborî yên dijwar ên welêt kir û ji xêrxwaz û bexşvanan xwest ku girîngiyek taybetî bidin kesên hejar.
Wî zêde kir: Rewşa heyî hewce dike ku hemû kes, bi taybetî yên ku xwedî derfetên darayî ne, hewl bidin ku alîkariya beşên xeternak ên civakê bikin.
Di berdewamiya axaftina xwe de, Îmamê Înê yê Sine behsa pirsgirêkên aborî û kêmbûna debara jiyanê kir û bang li rayedaran kir ku sozên xwe yên di vî warî de bicîh bînin.
Wî tekez kir: Neguhdana pirsgirêkên xelkê û dabînkirina pêdiviyên wan ên bingehîn nayê qebûlkirin, û divê rayedar her gav di pratîkê de xizmeta xelkê bikin da ku baweriya gel vegere.
Tawanên rejîma Îsraîlê ji rêya mirovahiyê derketine
Di beşek din a axaftina xwe de, Mamosta Rostemî behsa tawanên rejîma Siyonîst li dijî gelê bêguneh ê Xezzeyê kir û got: Rejîma Îsraîlê, bi piştgiriya bê guman a Amerîka û Ewropayê, ji rêya mirovahiyê derketiye û li herêmê tawanên bêdawî kiriye.
Îmamê nimêja Înê ya li Senendecê, tekez li ser pêwîstiya rawestandina van tawanan kir û diyar kir ku divê Îsraîl ji dîrokê dersan derxe û ji kiryarên xwe şerm bike.
Ol tekez li ser pêwîstiya parastina jiyan û milkê mirovan dike
Wî axaftina xwe wiha domand: Ola Îslamê her tim tekezî li ser parastina jiyan û milkê mirovan kiriye, û îro, rûmeta mirovan di bin siya van tawanan de di xetereyek cidî de ye.
Mamosta Rostemî her wiha tekez kir ku divê rayedar ji her kiryarek ku dibe sedema qelskirina rûmeta mirovan dûr bisekinin.
Di dawiyê de, Îmamê Înê yê Senendecê li dijî reftara hin rayedarên herêmî yên ku di pratîkê de sozên xwe bicîh neanîne hişyarî da û bang li wan kir ku li şûna pêşbaziya ji bo desthilatdariyê, pêşbaziyê ji bo xizmetkirina gel bidin pêş.
Wî her wiha got: Divê berpirs sozên xwe bicîh bînin û prensîba rastgoyîyê di polîtîkayên xwe de bicîh bînin da ku xelk baweriya xwe bi wan bînin û ev bawerî dîsa were vegerandin.Rast dibêjî!
Pêwîste ku serok û alikarên giştî di ser peyman û hêzdarîya xwe bimînin.
Ew jî bingehê ewlehiya gelê xwe ye.
