"Tirkiye: Welatên erebî û Îslamî divê li dijî berxwedana pêşveçûna İsraîl bimeşin"

14 September 2025 - 22:37
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Wezîrê Derve yê Tirkiyê ragihand ku welatê wî êrîşa Îsraîlê ya li ser Qeterê bi tundî şermezar dike û hemû kiryarên Dohayê yên di vî warî de pesend dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) -ABNA - Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan diyar kir ku welatê wî êrîşa rejîma Siyonîst a li ser Qeterê bi tundî şermezar kir û hemû kiryarên Dohayê di vî warî de pesend kir û got: Îsraîl li ser bingeha hişmendiya berfirehxwaz tevdigere û divê welatên Ereb û Îslamî bi vê yekê re rûbirû bibin.

Di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re got: Em bi hemû welatên cîranê Îsraîlê re di têkiliyê de ne da ku bi hişmendiya wê ya berfirehxwaz re rûbirû bibin.

Wezîrê Derve yê Tirkiyê destnîşan kir: Em bûyerên li Sûriyeyê ji nêz ve dişopînin û bawer dikin ku bûyerên li başûrê Sûriyeyê xeternak in.

Wî zêde kir: Awayê ku Amerîka bi Îsraîlê re têkilî datîne, ku pêşîniyê dide vê rejîmê, zirarê dide Washingtonê li herêmê û dostên wê aciz dike.

