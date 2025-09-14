"Tirkiye: Welatên erebî û Îslamî divê li dijî berxwedana pêşveçûna İsraîl bimeşin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) -ABNA - Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan diyar kir ku welatê wî êrîşa rejîma Siyonîst a li ser Qeterê bi tundî şermezar kir û hemû kiryarên Dohayê di vî warî de pesend kir û got: Îsraîl li ser bingeha hişmendiya berfirehxwaz tevdigere û divê welatên Ereb û Îslamî bi vê yekê re rûbirû bibin.
Di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re got: Em bi hemû welatên cîranê Îsraîlê re di têkiliyê de ne da ku bi hişmendiya wê ya berfirehxwaz re rûbirû bibin.
Wezîrê Derve yê Tirkiyê destnîşan kir: Em bûyerên li Sûriyeyê ji nêz ve dişopînin û bawer dikin ku bûyerên li başûrê Sûriyeyê xeternak in.
Wî zêde kir: Awayê ku Amerîka bi Îsraîlê re têkilî datîne, ku pêşîniyê dide vê rejîmê, zirarê dide Washingtonê li herêmê û dostên wê aciz dike.
