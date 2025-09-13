El-Wifaq: Rejîma Siyonîst ji bo hemû welatên cîhanê bûye xeter

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Civaka Îslamî ya El-Wifaq li Behrêynê êrîşa rejîma Siyonîst ku hejmarek ji rêberên Filistînî li paytexta Qeterê hedef girt şermezar kir û ji hikûmet û gelê Qeterê re ji ber şehîdbûna hejmarek ji hêzên ewlehiyê yên wê, û her weha ji gelê Filistînê re ji ber şehîdbûna hin kadroyên wê sersaxî xwest.
El-Wifaq di daxuyaniya xwe de tekez kir ku ev bûyera xayîn nîşan dide ku rejîma Siyonîst ji bo hemî welatên cîhanê, hetta ji bo welatên ku têkiliyên wê bi wan re hene, bûye xeterek; ji ber ku ev rejîm rêzê li kesî nagire, qîmetê nade qanûna navneteweyî, û bêyî ku pîvanên exlaqî yên herî kêm bicîh bîne, hêzek bêserûber û tevgerên hîsterîk bikar tîne.
Civakê zêde kir ku êrîşa dawî bi ronahiya kesk û hêsankariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêk hat, û qonaxek nû ya bêbaweriyê û hilweşîna stûnên ewlehiyê li Kendava Farisî nîşan da; mijarek ku hewcedariya ji nû ve nirxandina peymanên ewlehiyê yên di navbera welatên Konseya Hevkariya Kendavê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de li ser maseya danûstandinan datîne.
El-Wifaq tekez kir ku neteweyên herêmê li benda guhertinên cidî di warê ewlehiyê de ne; guhertinên ku berjewendiyên van neteweyan didin pêş, pirên ragihandinê bi hêzên herêmî re xurt dikin, yekîtiya neteweyî xurt dikin, pirsgirêkên siyasî yên navxweyî çareser dikin, û bi vî rengî eniya navxweyî ji gefên derveyî û çavbirçîtiya hêzên mezin diparêzin, û serxwebûna biryardanê û serweriya rastîn a welatên herêmê garantî dikin.
