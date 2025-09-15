🔹 Îran pêşnûsa biryarekê qedexekirina ku êrîşên leşkerî li ser derfetên hêsteyî(tesîsên navokî) pêşkêş dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Mihemed Îslemî, Cîgirê Serokê Komar û Serokê Rêxistina Enerjiya Atomî ya Îranê, di dema beşdarbûna 69emîn Konferansa Giştî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî (IAEA) de li bajêrê Viyanayê, daxuyaniya girîng kir.
Îslemî got ku civîna salane ya Ajansê di nav civînên girîng ên navneteweyî de tê hesibandin, ku her sal li Viyanayê bi beşdariya welatên cûrbecûr tê lidarxistin. Wî destnîşan kir ku pêvajoya vê konferansê qet nehatî girtin û ji destpêka civînê heta naverok û pejirandina biryaran, komîteyên taybetî li ser karên xwe ya pisporî diyarî didin.
⚠ Bêalîtiya Ajansê di dijber êrîşên leşkerî de
Di qasiyekê de ku wî li ser êrîşên leşkerî yên li tesîsên nukleerî yên Îranê got, Îslemî diyar kir ku:
“Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî di ber êrîşên ku li dijî Komara Îslamî ya Îranê hatine kirin, ne helwesteke profesyonel girt û bê tu ragihandinê agir nekir. Ev agirnekirin nîşana tevgera bêalî û bikarhêneriya standarda ducarî ye.”
🆚 Nimûne: Zaporozhye vs. Îran
Îslemî, bi şopandina lêkolînên bi dawî ya Ajansê li ser rewşa Santrala Nukleerî ya Zaporozhye got:
“Ajans li ser rewşa Zaporozhye her gav daxuyanî û biryar da. Lê li ser tesîsên nukleerî yên Îranê ku di bin pîştrastin û çavdêriya agahdar a Ajansê ne û rastî êrîşên leşkerî yên qetî hatine, Ajans tu helwestek ne girt.”
Wî vê helwestê wekî "peyamek zelal" û nîşanekî standarda ducarî şîrove kir.
📜 Biryarnameya pêşniyarî yê Îranê
Serokê Rêxistina Enerjiya Atomî got ku:
“Di vê konferansê de biryarnameyek pêşkêş kirine ku li hember êrîşên leşkerî yên li tesîsên nukleerî qedexekirin pêşniyar dike. Bi rastî, nirxa pêşkêşkirina vê biryaranameyê ji pejirandina wê zêdetir e.”
Wî destnîşan kir ku naveroka vê biryarnameyê ji hêla Îranê ve ji bo hemû dewletên endam belav bûye û di Sekreteryayê Ajansê de hate qeyd kirin. Herçend biryarname heya niha qebûl nebûye, emel ji bo Îran ew e ku:
“Ev pêşkêşkirin nîşan dide ku peymana navneteweyî ya Neteweyên Yekbûyî bi rastî zarara giran dîtine.”
🕊 Ragihandin û hevkariyên nû
Îslemî zêdekir:
“Dagirkirina dawî ya li erdê Îranê tenê pîşesaziya nukleerî ne, belkî Destûra Neteweyên Yekbûyî jî zarok kir.”
Wî got ku welatên hevbend bi Îranê biryarnameyê qebûl kirine, û heke ew biryarname di ajendaya civînê de bimîne û heke jî heta dawî nedibe amade bo dengdanê, wisa jî dê wekî “gava herî erênî” were dîtin.
Di daxwazên dawî de, Îslemî ragihand ku bi hin welatên din re hevrêzî hatiye kirin û emel e ku di dema konferansê de, hevdîtinên nû ji bo berfirehkirina hevkariyê bimînin.
