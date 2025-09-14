Colanî: Sûriye bi Îsraîlê re li ser rêkeftineke ewlehiyê danûstandinan dike/Bi Rûsyayê re rêkeftinek ji bo vekişîna ji qada şer hat kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -– ABNA – "Ehmed El-Şer‘a" ku bi navê "Ebu Muhammed Culani" tê zanîn, serokê hukûmeta demkî ya Sûriyê ragihand ku Dimashq di nav gotûbêja bo girtina peymana ewlehiyê ya 1974-an a bi İsraêlê de ye; peymaneqe ku li gorî wî, İsraêl divê ji sinora Sûriyê ve paşve bike û rewşa herêmê vegere rewa ku berî 8ê Kanûna Paşîn a sala borî bû.
Culani di gotûbêjê televîzyonî ya bi şebekeya nûçeyê ya Sûriyê de jî got ku piştî hilbijartinên pêşeroj, rêzeqanûna nû ya destûra welêtê xwe amadekirinê dike û pirr tiştên cihên cûda yên meşkul û lêkolînê dikin.
Wî diyar kir ku siyaseta hukûmeta demkî ya Sûriyê di berdêla aşitiyê û têkiliyên xwe yên bi hemû welatan de berdewam dike, û vî siyaseta li ser serbestiya neteweyî û serbestiya biryarê ya Sûriyê ye. Sûriyê ji qetiyê zêdetir ji erdê xwe re xwedî nekin û herweha yekbûnê xwe digire.
Serokê hukûmeta demkî ya Sûriyê jî zêde kir: Girîng e ku têkiliyên derve yên welêtî li ser bingeha menfaetên Sûriyê avakirin, û ji ber vê yekê têketina derbasî derbasîyê bo vegerê bo pêşerojeke xurt pêdivî ye. Dimaşq dest nedide ku struktura hundirî ya welêtê xwe di nav şewatê de bikeve û her guherandinê divê di çarçoveya stratejiyeke armancdar û hêsan were çêkirin.
Culani bi nirxandinê ku hukumeta Başar Esed birêvebir bû, wî jî wisa got ku vê wateyê derxistina tesîra Îranê ji herêmê ye û ev rewş kêmtirkirina têkiliyên navbera Dimashq û Tehranê mezin dike. Zexma Îranê gelek dirêj e lê wî nizanim ku têkiliyên tevahî bi hev re were qedexekirin. Tofa li ser destê welatên ku dixwazin şer û şewat di Sûriyê de biafirînin ye.
Wî li ser têkiliyên bi Rûsya jî got ku girêdanên navbera Dimashq û Moskova ji dema serbestiya Sûriyê ya 1946-an ve hatine çêkirin û her dem pirçend û fireh bûne û divê bi awayekî aşîtî û hêsan rêvebirin.
Culani şand ku di nav şerên Hama û Homs de gotûbêjên bi Rûsyayê hatine kirin û wan ji ber peymana berê ji qada şerî paşveçûn kirin.
Wî jî got ku Dimashq di dawiyê de serkeft ku kanalan nû yên têkiliyê bi Rûsya vebike, û Rûsyayî jî peymanên xwe bide û me jî peymanên xwe dan û her du aliyek heta niha di peymanên xwe de rawestin.
Di derbarê pirsa kurdan de, Culani şirove kir ku gotûbêja bi Hêzên Demokratîk a Sûriyê (QSD) baş derbas bû lê paşê bêkar an jî hêdî hate girtin.
Wî got ku peymana hatî îmzayê kirin, tevlîbûna hêzên QSD di leşkerê hukûmeta Culani de bi pênaseya taybet a herêmên kurdan hatiye pêşniyar kirin û divê heta dawiya vê salê were bicîh kirin. Her çi kerem kirin da ku bakur-rojhilata Sûriyê nebin şer an jî tevgera têkiliyê.
Serokê hukûmeta demkî ya Sûriyê jî got ku welêtê wî serkeft ku hemû dem têkiliyeke baş bi Amerîka û Rojava ava bike û têkiliyên aşîtî yên xwe bi Rûsya biserhêl bike.
Wî jî diyar kir ku têkiliyên bi Mısr jî baştir bûn û got: Sûriyê serkeft ku di nav hembertiyên cîhanê de, ji ber hêzê bûyerên bûyer û evînê gelê Sûriyê yek bike.
