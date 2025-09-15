  1. Home
Zare: Ez madalyaya zêrîn ji bo malbatên şehîdan diyarî dikim

15 September 2025 - 12:25
Xelatgirê nîşana zêrîn a Şampiyoniya Guleşa Azad a Cîhanê got: "Ez vê madalyayê ji malbatên şehîdan û kesên ku hezkiriyên xwe di şer de winda kirine pêşkêş dikim."

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-beyt (s.x) - ABNA Husên Zare, paşê ku medalaya zer a qeweta giran a leşkeriya cîhanî yên 2025-ê wergirt, got:
“Xudê spas dikim, nepenîz namîne me ya gelî me. Em dikarin bibînin ku ev li dû dua û bersîva xwe yên gelê me bû ku ez dikarim leşkeriya baş bikim.”

Ew dewam kir:
“Ev medalaya biçûk ez ji hemû gelê Îranê, yên ku di dema şerê de hevalên xwe winda kirin û yên ku jiyana dijwar heye û dilxweşiyeke çendî tune, pêşkêş dikim.”

Zare’ di derbarê hestên xwe paşê wergirtina medalaya zer a cîhanî got:
“Xudê spas dikim, hemû şîret Xudê ye û eger em nafesên xwe di nav xwe de bibînin emşerîkî dikin. Hemû ev şan û şeref xebata Xudê û cehd û mehneta mamosteyan e. Di 13 mehên dawî de serokê federasyonê, sermîhrê tîm û hemû endamên komê fênî ji bo me mehneta mezin kirin.”

