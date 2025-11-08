  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Karîkator

Karîkatur | Serkeftina Zohran Mamdanî li New Yorkê

8 November 2025 - 10:02
News ID: 1747866
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Karîkatur | Serkeftina Zohran Mamdanî li New Yorkê

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Zohran Mamdanî bi destxistina zêdetir ji 50% dengan di hilbijartinên şaredariyê ya New Yorkê de, bû serokê şaredariya yekemîn ya mûsliman ya vê bajarê. Ew di axaftina serkeftinê xwe de got ku vê serkeftinê dawiya nefretbelavkirinê li dijî koçberan û tekûzek e li siyasetên Trump. Trump, ku piştgiriya berpirsyarê dijberê Mamdanî kiribû, bi bersiva tûnd bi ser şikesta xwe hat, û wî Mamdanî’ê wekî destpêkek xerab nasand.

Etîket / Berçav:

  • Zohran Mamdanî

  • Hilbijartina Şaredariya New Yorkê

  • Donald Trump

Karîkatur | Serkeftina Zohran Mamdanî li New Yorkê
Karîkatur | Serkeftina Zohran Mamdanî li New Yorkê

Your Comment

You are replying to: .
captcha