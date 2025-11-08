Karîkatur | Serkeftina Zohran Mamdanî li New Yorkê

Etîket / Berçav:
Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Zohran Mamdanî bi destxistina zêdetir ji 50% dengan di hilbijartinên şaredariyê ya New Yorkê de, bû serokê şaredariya yekemîn ya mûsliman ya vê bajarê. Ew di axaftina serkeftinê xwe de got ku vê serkeftinê dawiya nefretbelavkirinê li dijî koçberan û tekûzek e li siyasetên Trump. Trump, ku piştgiriya berpirsyarê dijberê Mamdanî kiribû, bi bersiva tûnd bi ser şikesta xwe hat, û wî Mamdanî’ê wekî destpêkek xerab nasand.
