Tirkiye ji bo vegera hêzên PKKê yasayek nû dinivîse

9 November 2025 - 00:16
rohttps://rojnews.news/ku/
Li gorî ajansa Reutersê, plana nû ya hikûmeta Tirkiyeyê ku dibe ku heta dawiya Mijdarê pêşkêşî parlementoyê were kirin, vedigere ser vegera gav bi gav a sivîlan û hêzên PKKê ji Iraqê, lê dibe ku fermandarên payebilind ji bo welatekî sêyemîn werin veguhastin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNÂ – Reuters ragihand ku Tirkiye qanûnekê amade dike ku dê rê bide bi hezaran endam û alîgirên PKKê ku vegerin cihên xwe yên veşartî li bakurê Iraqê. Ev hewldan beşek ji danûstandinên aştiyê ye ji bo bidawîkirina pevçûnên dehsalan û vegerandina aramiyê li welêt.

Li gorî rayedarekî payebilind ê Rojhilata Navîn û çavkaniyek ji partiya siyasî ya Kurd li Tirkiyeyê, qanûn pêşniyarek e ji bo vegerandina van kesan bo axa Tirkiyeyê, lê efûyek giştî ji bo sûcên ku ji hêla endamên çekdar ve hatine kirin nagire nav xwe. Li gorî plana destpêkê, dibe ku hin fermandarên PKKê ji bo welatekî sêyemîn ê Ewropî werin veguheztin.

Li gorî raporan, vegerandin dikarin di çend qonaxan de werin kirin: pêşî, nêzîkî 1,000 sivîl û endamên bêçek, û dûv re jî piştî sedemên ewlehiyê nêzîkî 8,000 leşker. Lê hikûmet plan

dike ku nêzîkî 1,000 fermandar û kadroyên PKKê veguhezîne welatekî sêyemîn.

