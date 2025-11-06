Bijîşkîyan li Kurdistanê: Em ê neheqiyê ji holê rakin

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Mesûd Pizişkîyan roja Pêncşemê sibê di civînek çalakvanên çandî û civakî yên parêzgeha Kurdistanê de li rêveberiya parêzgehê li Sine got: Divê em destên xwe bidin hev da ku neheqiyê ji holê rakin.
Li gorî bernameyan, Mesûd Pizişkîyan dê bi çalakvanên aborî û veberhênerên li parêzgehê re civînan li dar bixe da ku rewşa aborî ya herî dawî ya li parêzgehê nas bike û li ser tedbîrên pêwîst ji bo mezinbûna aborî û kişandina veberhênanê li Kurdistanê nîqaş bike.
Civîna Encumena Pêşxistina Perwerdehiyê ya Dadperwer dê bernameyek din a girîng a serdana serok be.
…………………….
Dawiya Peyam/
Your Comment