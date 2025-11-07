Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Li gorî raporên ji çavkaniyên herêmî û partîyan, hikûmeta Tirkiyeyê pêşnûmeqanûnek amade dike ku dê vegera bi hezaran endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û hin sivîlên bi wan ve girêdayî ji stargehên wan ên li bakurê Iraqê bo Tirkiyeyê hêsan bike.
Parastina qanûnî ji bilî sûcên giran
Qanûna pêşniyarkirî ji bo kesên ku vedigerin hin parastina qanûnî peyda dike, lê sûcên giran û çalakiyên çekdarî yên berê dê nekevin bin efûya giştî. Li gorî çavkaniyên agahdar, dibe ku hin serokên PKKê ji bo pêşîgirtina li aloziyên navxweyî werin veguheztin welatên sêyemîn.
Çavkaniyên ku bi hûrguliyên planê dizanin ragihandine ku vegerandin dê bi qonaxan were kirin û dê sivîl û şervanên berê jî di nav xwe de bigire. Îhtîmala veguheztina fermandaran li derveyî welêt jî tê nirxandin.
Pêşnûmeqanûn dê heta dawiya mehê were pêşkêş kirin
Karbidestekî payebilind ê Rojavayê Asyayê got ku pêşnûmeqanûn dikare heta dawiya vê mehê ji bo nirxandinê ji parlementoya Tirkiyeyê re were pêşkêş kirin. Ev gav wekî beşek ji hewldanên hikûmetê ji bo kêmkirina aloziyên navxweyî û xurtkirina aramiya ewlehiyê li deverên sînor tê.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Tirkiye
Rêxistina terorîst a PKKê
Iraq
Plana lihevhatinê ya Tirkiyê bi hêzên PKKê re derbasî qonaxa yasayî dibe/ Enqere dixwaze endamên PKKê ji bakurê Iraqê vegerîne welatên xwe
Tirkiye qanûnekê amade dike ku dê rê bide bi hezaran endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û sivîlên pê re girêdayî ku ji veşartgehên xwe yên li bakurê Iraqê vegerin welêt, gavek ku wekî beşek ji bernameya lihevhatina navxweyî ya Enqerê tê dîtin.
Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Li gorî raporên ji çavkaniyên herêmî û partîyan, hikûmeta Tirkiyeyê pêşnûmeqanûnek amade dike ku dê vegera bi hezaran endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) û hin sivîlên bi wan ve girêdayî ji stargehên wan ên li bakurê Iraqê bo Tirkiyeyê hêsan bike.
Your Comment