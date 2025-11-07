Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Rêvebirê Lebnanê: “Em li peymanê agirbestê dihewînin, lê reşîma sîyonîstî wê şikand”
Beyrut – Roja înê, Cozef Awn (Joseph Awn) serokê dewletê Lubnanê di civînêk de bi heyeta Bankeya Cîhanî li sarayê Ba‘bda de got:
“Lubnan li peymana agirbestê dihewînin, lê reşîma sîyonîstî bi zêdekirina hêrandinên xwe li başûrê Lebnanê vê peymanê şikandiye.”
Ew di gotûbêjên xwe de şand û çend xwarinên reşîma sîyonîstî li “penç xwarinên dagirkerî” bîr anî û got:
“Ev têkoşîn û dagirkerî ewlehiyê û aramiyê herêmê li sermaseyê didin.”
Dawet ji Bankeya Cîhanî re
Serokê Lubnanê di vê civînê de ji Bankeya Cîhanî re dawet kir ku li gel Lubnanê di rêya pêşveçûna mayînde û bicîhkirina çarçoveya reformatan de hevkarî bike.
Ew got:
“Bi hemû giraniya navxweyî û herêmî, Lubnan ji xwe re li berxwedana reformatên aborî û struktural bihezk e, lê hewcedariya destekên navneteweyî heye da ku em van armancan bigihîjin.”
Zêdebûna têkoşînê li başûrê Lubnan û tehditên Amerîkayê
Di rojên dawî de, reşîma sîyonîstî hêrandinên mezin li başûrê Lebnanê kirine ku têkiliyên têkoşînê zêde kirine.
Heman demê, Dewleta Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) ji hêzên leşkerî yên Lebnanê re demeke yekmeheyî da da ku “tekelê çakê” bi kar bîne, û bi şopandin got:
“Eger ev ne bibe, reşîma sîyonîstî dikare şerê nû dest pê bike.”
Dawiya axaftinên serokê Lubnanê
Li dawiya axaftinên xwe, serokê Lebnanê sererastiya ewlehiyê û aramiyê welêt bişandin û got ku pêdivî ye hevkarî û piştgiriya navneteweyî û derfetên aborî yên cîhanî were zêdekirin ji bo pêşveçûna aborî û ewlehiyê herêmî.
Serokkomarê Lubnanê: Em pabendî agirbestê ne, lê rejîma Siyonîst agirbestê binpê dike / Daxwaza piştgiriyê ji Banka Cîhanî dikê
Serokkomarê Lubnanê di hevdîtinekê de ligel şandeyek ji Bankaya Cîhanê bal kişand ser pabendiya welatê xwe ya bi peymana agirbestê, rexne li zêdebûna êrîşên rejîma Îsraîlê ya li dijî başûrê Lubnanê girt û banga piştgiriyê ji saziyên darayî yên cîhanî ji bo pêvajoya pêşketin û reformên li Lubnanê kir.
Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA
