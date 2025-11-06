Waşington ji peyama Rêberê giranqedre şoreşa Îslamî Îrana, Ayetullah Xameneî, ji bo gelê Amerîka ditirse

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Axaftina Serokê Şoreşa Îranê li ber roja 13ê Abanê, roja dagirkirina balafira casûsî û roja neteweyî ya têkoşîna li hember stemkariyê, bandoreke berfireh li çarçoweyên analîz û ewlekarî yên Rojava hiştiye. Di vê axaftinê de, Ayetullah Xameneî bi taybetî bi berdewamkirina berxwedana li hember Amerîka û rejîma Sihyonîst ve, her celeb danûstandina nû li gel Washingtonê wekî "bêsûd û ziyanbexş" binav kir û mercên neragihandar ji bo her celeb nirxandineke nû ya têkiliyên li gel Amerîkayê derxist; wekî dawî anînna piştgirîya rejîma Sihyonîst û derketina tevahiya leşkerî ya Amerîkayê ji herêmê.
Patrick Clauson, analîstek navdar ê Enstîtuya Waşingtonê ji bo Siyaseta Rojhilata Nêzîk û yek ji rûyên nasraw ên lêkolînên Îranê, di analîzek giredar de diyar kir ku Komara Îslamî êdî xwe di rewşekê de nabîne ku mecbûr be ku danûstandin an lihevkirinê li gel Amerîkayê bike. Berevajî, wî encam da ku Tehran niha ji pozîsyoneke hêzê diaxive û xwe di rewşekê de dibîne ku dikare menfeyên Amerîka û Îsraêlê li her dem û cihê ku pêwîst bibîne, bin zextê bixe an ziyanê bigihîne wan.\
Li gorî Clauson, axaftina Ayetullah Xameneî di vê gavê de ne tenê pozîsyonek sembolîk bû, lê nîşaneyek ji avabûna qonaxeke nû di stratejiya astengkirina Îranê de bû; qonaxek ku lê vegere maseya danûstandinê cih da xwe amadehiyê ji bo rûbirûbûna rasterast û nehevsaz li gel dijminên herêmî û cîhanî. Hinek ji bingehên herî girîng ên vê analîza wî ya balaşxistinê em di berdewamê de vedigerînin:
1. Vedibêjeya guhertinên psîkolojîk û siyasî di axaftina Serokê Îranê de
2. Çewisandina çîroka serkeftinê di aletên propagandayê yên Îranê de
3. Lêhatina Îsraêlê û guhertina hevsengiya astengkirinê
4. Bêbaweriya kûr li hember danûstandinê û vegere axîvta hêzê
5. Tevliheviya cûda ya Îran û Amerîkayê ji encamên şer
6. Avakirina astengkirina nû ji bingehê atomê ber bi bingehê fîzêkî ve
7. Bandorên siyasî ji bo Dewletên Yekbûy
Xulasayê analîzê hişyarî dide ku Îran di rewşa xwe ya heyî de hewceyê vekişînê an danûstandinê nabîne û berevajî, xwe-baweriya stratejîk a bilind heye. Li gorî vê, pêşniyar dike ku Washington divê ferz bike ku lihevkirinek domdar li gel Îranê di pêşerojê ya nêz de nayê destxe kirin û divê ji bo demeke dirêj a reqabetê û astengkirinê amade be, bi taybetî di qada fîzêkî de.
