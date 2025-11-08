Corc CErdak digot: ‘Nehc-ul-Belaxa dê bibe gotara rojê’/ Tiştên ku yên din negotibûn”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNÂ –Îro 5'ê Mijdarê rojbûna wefata zilamekî ye ku ji bo Îranîyan navê wî bi Emirê Mû'mînan Eî (S.X) ve girêdayî ye, ji ber ku berhema wî ya lêkolînê ya herî navdar li ser bingeha bangewaziya edaleta mirovî ya Wî ye: George Jardak.
George Simaan Jardak, nivîskar û ramyarê Mesîhî yê Libnanî, bi nivîsandina berhema çend cildî **"El-Îmam Elî Dengê Edaleta Mirovî" (الامام علی صوت العدالة الانسانیة)**, xizmeteke bingehîn û bêhempa ya çandî û zanistî ji bo fikra Îslamî û jiyana ÎmamEmîr Elî (S.X) pêk anî. Berevajiyê helwesta kevneşopî ya gelek alimên Şîe û Sunnî ku zêdetir li ser berhevkirina hedîsên fezîlet, argumanên fiqhî-kalamî an çîrokên dîrokî disekinîn, Jardak bi nêrînek keşfkirinê, lêkolînê û gerdûnî li Nehc-ul-Belaxa û jiyana Emîr Elî (S.X) nêrî. Ew ne wekî dîroknas an feqîh, lê wekî "keşfkarekî" dest bi kar kir; kesekî ku hewl da ku Îmam Alî (AS) **"wekî ku ew e"** nas bike û ramanên wî ji bo nifşa ciwan a Erebî û misilmanên cîhanê pêşkêş bike.
Nehc-ul-Belaga di Çavê Jardak de: Gotineke awarte û mîraseke mirovî
Corc Cardaq bi nêrîneke kûr karî xwe bigihîne kûrahiya gotina awarte û vegotina ecib a Nehc-ul-Belaxayê û ew wekî yek ji sirên **"bêdawîbûn û mayîndebûna" vê pirtûkê dît. Wî bi zelalî diyar kir ku ji bilî kûrahiya eslî û giştîbûna naveroka Nehc-ul-Belagayê, ecêbiya gotina Îmam di vê pirtûkê de hatiye bikaranîn ji bo xizmetkirina afirîdên - hemî afirîd - û qet ji bo berjewendiya kesane, motîveke madî an pesnandina hukûmdaran nehatiye bikaranîn.
Corc Cardaq bi analîzkirina naveroka Nehc-ul-Belaxayê nîşan dide ku ev pirtûk li ser kîjan mijarên jiyanî û bêdawî yên mirovahiyê di dema xwe de û ji bo herheyî nîqaş kiriye: mijarên wekî azadî û koleyî, dewlemendî û xizanî, edalet û zilm, zanîn û nezanîn, şer û aşitî, û pêwîstiya têkoşîna herheyî ji bo jiyaneke çêtir û civakeke bilindtir ji bo mirovahiyek bi rûmettir.
Ew tekezî dike ku di Nehc-ul-Belagayê de, qet behsa girîngiya "xurt û zalimên desthilatdar"** nehatiye kirin, lê belê şerê "belengazan" û "zilmkarên" hatiye pesnandin û ji bo mafên rewa yên xizanên bêkes hatiye parastin.
Bi vî awayî, Jardak Nehc-ul-Belagayê wekî **"pirtûkek rojê û mirovî ya heta hetayê"** didît, ji ber ku bingehê nîqaşa wê **"Rêzgirtin ji mafên mirovan û jiyana azad a mirovî"** ye û ev nîqaş heta ku mirov hebe, dê her tim "gotara rojê" bimîne. Wî Nehc-ul-Belagayê wekî mîraseke çandî ya bêhempa ya mirovahiyê didît ku mirovahî dikare ji bo çareserkirina pirsgirêk û mijarên jiyanê her tim sûd jê werbigire.
Alîyên Netewandî yên Jiyana Alî (AS) û Nêrîna Keşfker a Corc Cardaq
Xizmeta herî girîng a Jardak, bal kişandina li ser aliyên ku ji jiyana Emîr Elî (S.X) nedîtibûn bû, ku Emîr Alî (S) ji dorpêçên dîrokî û mezhebî derxist û ew kir aliyekî gerdûnî. Jardak bi nêrîna xwe karî ji gotinên Elî (S.X) raman û têgehên nû derxîne holê ku dibe ku li ser hişê gelek pêşiyên misilman jî derbas nebûbûn, û ji ber vê yekê, wî xwe ne wekî "nivîskar"lê wekî "keşfkarekî" didît.
Ew kesayetî Îmam Elî (S.X) ji aliyên cuda ve lêkolîn kir û bi berawirdkirin û qiyasandina ramanên Îmam bi teoriyên ramyarên berê û niha, lêkolînerekî bêalî nîşan da. Ev helwest Alî (AS) ne tenê wekî kesayetiyeke olî an etnîkî, lê wekî "merekî jiyana mirovî yê jorîn"û "alaqedarê karwanê mirovahî ya pêşverû"** nîşan da. George Jardak li ser beşa edaleta mirovî û gerdûnî tekezî kir, heta ku navê pirtûka xwe kir "Dengê Edaleta Mirovî". Wî bi zelalî tekez kir ku Elî (S.X) û Nehc-ul-Belaga rêyeke nû nîşanî mirovahiyê didin, tiştekî ku heta li welatên Erebî û Îslamî jî nedîtî mabû.
Jardak bi dûrketina ji alîgiriyên baweriyê, Îmam Alî (SX) ji nav hemû raman û nêrînan de eşkere kir û bi tenê bi berhevkirina gotinan an xwe dispêre argumanên neqlî yên hevpar neket. Bi vî awayî, Jardak bi danasîna kesayetî Alî (S.X) û kûrahiya gotina Nehc-ul-Belagayê, bi rastî nirxên nû yên mirovî ji bo temaşevanan, bi taybetî nifşa ciwan, nîşan da û Elî (S.X) wekî **"mirovekî temam ku tu car namire"** di esmanê fikra gerdûnî de vejand.
Alîyên Nedîtî yên Dengê Edaleta Mirovî
Berhema "El-Îmam Elî Dengê Edaleta Mirovî"**, xizmeta mayî ya George Simaan Jardak, nivîskar û ramyarê Mesîhî yê Libnanî, ne tenê biyografî an dîroknûsî ye, lê analîzek kûr û gerdûnî ye li ser kesayetî û fikra Îmam Alî (AS) ku di pênc cildan de hatiye nivîsandin. Jardak di vê berhemê de, bi danîna alîgirî û nêrînên mezhebî alî, bi rasterastî xwe spart Nehc-ul-Belaga û jiyana Alî (AS) û Îmam wekî **"keşfkarekî"** nirxên bilind ên mirovî û **"dengê edaleta mirovî"** ji cîhanê re nîşan da. Ev pirtûk, ku di salên 1950 û 1960'an de li Beyrûtê hate çapkirin, wekî bûyereke mezin di cîhana fikrî ya Îslamî û heta ya ne-misilmanan de hate dîtin.
Struktura pirtûkê li ser pênc cildan bi sernavên diyarkirî hatiye damezrandin, ku her yek ji wan aliyekî kesayetiya Îmam bi ramanên gerdûnî re berawird û analîz dike:
**1. Alî û Mafên Mirovan (Alî û Mafê Mirovahiyê):**
Di vê cildê de, Jardak jiyana Îmam Elî (S.X), taybetmendiyên exlaqî û zanistî yên wî dinirxîne û ya girîngtir, rola wî di pêşkêşkirina civakeke îdeal û bêçîna polên civakî de analîz dike. Beşa herî girîng a vê cildê, analîza Peymana Malik El-Eşter e ku Jardak ew wekî destûrek bêhempa ji bo rêveberiya dadperwer û parastina mafên gel, bi taybetî belengazan û zilmkarên, dibîne. Bi rastî, ev beş bingeha edaleta civakî û aborî ya Îmam eşkere dike.
2. Alî û Şoreşa Fransayê (Di navbera Alî û Şoreşa Fransayê de):
Di vê beşa de, Jardak berawirdkirineke wêrek û nûjen di navbera bingehên fikrî yên Îmam Alî (AS) û prensîbên bingehîn ên Şoreşa Mezin a Fransayê (Azadî, Wekhevî, Biratî) de dike. Ew arguman dide ku gelek ji prensîbên mirovî û demokratîk ên ku modernîstan ên rojavayî, di nav wan de ramyarên wekî Rousseau û Montesquieu, bi sedsalan paştir destnîşan kirin, berê di doktrîn û gotinên Îmam Alî (AS) di Nehc-ul-Belaga û jiyana wî ya pratîk de hebûn. Ev cild li ser serketina nêrîna gerdûnî ya Îmam di warê maf û azadiyên rewa de israr dike.
3. Alî û Sokrates (Alî û Sokrates)
Di vê cildê de, Jardak li ser berawirdkirina du kesayetiyên mezin ên dîroka felsefe û şehrezayiyê, ango Îmam Alî (S.X) û Sokrates disekine. Ew armanca dawî ya herduyan wekî bextewariya takekes û civakê bi rêya fezîlet û şehrezayiyê destnîşan dike. Ev berawirdkirin li ser beşa fikrî, felsefî û exlaqî ya Îmam Elî (S.X) disekine û nîşan dide ku Îmam wekî fîlosofekî ramyar, prensîbên bextewarî û fezîletê ne tenê di teoriyê de, lê di pratîkê de jî bicih aniye.
4. Alî û Serdema Jiyana Wî (Elî û Serdema Wî):
Ev beş zêdetir xwedî xisletên dîrokî-civakî ye. Jardak di vê cildê de li ser guherînên serdema jiyana Îmam dinêre. Ew bi nêrînek analîtîk, her du aliyên Emewî û Haşimî lêkolîn dike û bûyerên ji serdema Osman heta Xelîfeyî û şehadeta Îmam vedibêje. Tişta girîng di vê cildê de, analîza Jardak a bûyerên dîrokî ye ku Îmam wekî kesayetiyeke li ser edaletê disekine û ji bo bi cih anîna mafê rast û têkoşîna li dijî gendeliyê, ji tu hewldan û cîhadê berneda.
5. Elî û Neteweya Ereb (Alî û Neteweya Erebî):**
Cilda dawî li ser rola Îmam Alî (AS) di hişyarbûn û pêşveçûna çandî û fikrî ya neteweya Ereb de disekine. Jardak, ruhê şoreşgerî û hewldana ji bo çaksaziyê wekî mijara herî girîng dibîne ku Îmam Alî (AS) ji neteweya Ereb re hîn kiriye. Jardak di vê cildê de her weha li ser nêrînên Ebûl'ela Me'errî û Cibran Xelîl Cibran disekine û di dawiyê de nêrînên bêalî û ne-bêalî yên rojhilatnasên derbarê Îmam Alî (AS) de rexne û nirxandina wan dike. Ev beş, bi awayekî neyekser, xizmet û mezinahiya ku Îmam ji bo nasname û fikra Erebî anîbû holê, rave dike.
Bi giştî, berhema **"El-Îmam Elî Dengê Edaleta Mirovî"**, bi nêrîna xwe ya berawirdî û mirov-navendî, Îmam Alî (AS) ji kesayetiyeke tenê ya dîrokî-olî derxist û ew kir **modela gerdûnî** ji bo edalet û azadiyê û li ser aliyên nedîtî yên mezinahiya fikrî û mirovî ya wî tekezî kir.
