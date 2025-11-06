  1. Home
Osman Baydemir hat Kurdistana Sûriyê

7 November 2025 - 00:23
News ID: 1747505
Source: https://www.mehrnews.com/
Siyasetmedarê Kurd Osman Baydemîr gihîşt Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û bi hejmarek partî û rêxistinên civaka sivîl ên Kurd re civiya.

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Siyasetmedarê Kurd ê Tirkiyeyê Osman Baydemîr bi serdaneke taybet gihîşte bakur û rojhilatê Sûriyeyê. Biryar e ku ew bi hejmarek partî û rêxistinên civaka sivîl ên Kurd ên li herêmê re bicive.

Bidemîr dê bi çend partî, rêxistinên civaka sivîl, sazî û navendên Kurdî yên têkildarî rêveberiya xweser a bakur û rojhilatê Sûriyeyê re bicive.

Armanca serdanê lêkolîna rewşa siyasî û civakî ya li deverên Kurdî yên Sûriyeyê û axaftina bi çalakvanên herêmî re ye.

