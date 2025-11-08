Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) ku gotiye: “Pêwîst e jina misilman a îro bi du çekan ‘zanîn û bawerî’ çekdar be” û ku “Perwerdeh

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNÂ – Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) di civînekê de digel komek ji xwişkên xwendekarên zanîngehê (tallebe) û jinên çalak ên çandî yên Rûsyayê, ku ji mizgînvîr û pisporên zanîngehên cihêreng ên Rûsyayê ne, li ser peywirên misilmanan di serdema niha de axivî. Ev hevdîtin di çarçoveya kampa perwerdehî û çandî ya hevbeş de pêk hat, ku ji aliyê Nûnera Wekîlê Feqîh li Rûsyayê ve hatibû organîzekirin.
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) di axaftina xwe de, bal kişand ser pêwîstiya nêrîneke berfireh, rast û kûr li Îslamê û bi israr li ser wezîfeya jina misilman a nûjen, diyar kir ku di Quranê de, li ser ast û nirxên mirovî, tu cudahî di navbera jin û mêr de nîne. Wî eşkere kir ku sedema sereke ji bo gihîştina jiyanek baş (hayat-ı tayyibe) û nirxê bilind ê mirovî, tenê xwedîbawerî (îman) û karê qenc (amel-i salih) e.
Redkirina Hişkiyê û Ferzbûna Perwerdehiyê ji bo Jinan
Wî her cure nêrîna hişk (efraatî) li ser cihê jin red kir û destnîşan kir ku divê jin ne tenê li malê bimîne (kevneperestî) û ne jî divê ber bi nêrîna paşguhkirinê (ibahîgerî) ve bê kişandin. Wî mînakê jina misilman wekî kesekî rojane, karîger, pabend bi bingehên baweriyê û çalak di warên civakî de dît, ku li kêleka rêveberiya malê û terbiyeya rast a zarokan, divê di warên zanistî û zanyariyê de jî hebûna xwe nîşan bide. Bi destnîşankirina ku hin kesên tundrew xwendina jinan haram dibînin, wî israr kir: Em xwendina jinan wekî ferz didonînin.
Zanîn û Bawerî, Rêzên Dewleta Mehdî
Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) ji jinên misilman xwest ku bi du çekan: zanîn û bawerî, çekdar bibin û wiha berdewam kir: Civaka Mehdî, civaka zanîn, raman, fikirîn û baweriyê ye, û girêdana zanîn û baweriyê di civakê de hêz û serweriyê tîne. Wî ev girêdan wekî tenê rê ji bo rûbirûbûna pergala zordestiyê dît, ku hewl dide şêweya jiyana rojavayî bişoxine. Wî tekez kir: Em mezgirên dibistana Husên (s.x) ne ku tu carî binêrîna bindestiyê qebûl nakin.
Hicab, Sembola Pakiyê û Li Pey Ronîkirina Hz. Zehra (s.x)
Wî rola jinên misilman di vê serdemê de girîng dît û wiha domand: “Hicab li Rûsyayê, roleke sembolîk û girîng ji bo danasîna bextewarî û paktiya jina misilman heye.” Wî Hz. Fatime û Hz. Zeyneb (silav liwanbin) û Hz. Xedîce (s.x) wekî jinên herî baş ên cîhanê destnîşan kirin, yên ku xwe ji bo dîn û Îslamê fedî kirin. Wî her wiha li ser danasîna rast a Pêxemberê ekrem (s.x.a) bi boneya salvegera jidayikbûna wî israr kir û got: Pêxember (s.x.a), kesayetiya herî parêzvan di parastina mafên jinan de bû û herî zêde rêz (wekî rawestandin û maçkirina bi temamî) ji bo keça xwe nîşan dida.
Li dawiyê, Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlulbeyt (s.x) ji xwişkan xwest ku Îslamê bi rêya tevger û kiryarê (çalakiyê) nas bikin.
