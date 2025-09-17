Îsraîl ber bi rêya birêvebirina aborî ya dijwar diçe/Ji zêdebûna budceya parastinê ber bi kêmbûna mezinbûna aborî ve

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA
Di bingehê lêkolînên dawî de, zêdetirîya girseyê gelê Îsraîl bawer in ku dagirkeriya Xezze û şerê berdewam dê Îsraêlê û aboriyê wê bi şermezarî anî. Ev hişdarî tenê ji aliyê serokên leşkerî nakeve, lê jî 80 aborekê navdar hişdarî da ku aborî ya Îsraêl li ser sinora şikestinê ye.
🧮 Rêjeya xercê dagirkeriya Xezze:
• Tenê şerê Xezze dikare 30 milyar şekel (≈8.5 milyar dolar) zêde li xercên parastinê zêde bike.
• Gihan xerca tevahîya dagirkeriyê dikare di navbera 100–180 milyar şekel de be.
📉 Hişdariya aborevan:
• Dagirkeriyê Xezze ê ne tenê xercê giran hebe, lê jî:
– dikeve krizê qerzê,
– mezmûnkirina mezinahiya aborî,
– daxistinê krediya dewletê,
– xilasbûna kapital û aqilê zêde,
– û embargo û sancîyên navneteweyî.
🧾 Navê hinê aborevan yên îmzaker:
• Prof. Manuel Trachtenberg
• Zvi Eckstein
• Avi Ben-Bassat
• Prof. Omer Moav
• Serokên berê yên Banka Navendî ya Îsraîl û wezîrtiya aborî
📛 Tawanên zêde:
• Zêdebûna koçberiya pêşveng (emigrasyona cereyanê)
• Kêmkirina asta jiyanê
• Serfirazbûna bacan
• Xercên mezin ji bo hêzên rezerv
• ~60 milyar şekel ji bo xizmeta civakî li Xezze
🌍 Rizgarkirina Îsraîl bi ber bi:
• Sancîyên aborî û akademîk
• Qetandina ticarî
• Fermandekirina girêdayên siyasî û leşkerî
⚠️ Tenê 130,000 leşkerên rezervê = 5.5 milyar şekel/mêhê
• Di 5 meh de ew dikare 28 milyar şekel têxe xerc.
📉 Wêzareta aborî:
• Pêş şerê erdî, xercê parastinê ji limitê 30 milyar zêde bû, gihan 140 milyar şekel.
🧠 Hişdarî din:
• Kêmkirina veqetandina derveyî
• Koçberiya aqilên zanistî
• Kêm bûnê astê perwerde û tendenûstî
• Zêdebûna qediyê mirovî
📌 Medya ya Îsraêl jî dikin hişdarî:
• Siyeseta Netanyahu û Smotrich dikare Îsraîlê berê bike rêya şikestinê.
Your Comment