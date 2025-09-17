Hîkmeta Nehc ul- Belaxê 21/ Tirs, şerm û tembelî di nav wan faktoran de ne ku dibin sedema bêparbûna ji nîmetên madî û manewî

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (S.X) - ABNA - Hikmet 21 Nehc ul-Belaxê çar hevok hene: "We tirs bi bêhêvîtiyê û şerm bi bêparbûnê ve girêdaye, û derfet mîna ewran derbas dibe, ji ber vê yekê derfetên qenciyê bigirin; Tirs (bê maf) bi bêhêvîtiyê ve girêdayî ye, û şerm bi bêparbûnê re tê. Derfet mîna ewran derbas dibin; ji ber vê yekê, derfetên qenciyê bigirin (û berî ku winda bibin wan bikar bînin).
Ev peyv, an jî beşên wan, di çavkaniyên Şîe de berî berhevkirina Nehc el-Belagha ji hêla Seyîd Rezî ve hatine vegotin, û ev hevok di çavkaniyên Sunnî de jî wekî îqtibasa Emîr el-Mu'minin (s.x) hatine vegotin.
Ger em bixwazin çavkaniyên ku vê hevokê bi hin cûdahiyên di gotinan de berî Seyyid Rezî vegotiye destnîşan bikin, em dikarin pirtûka "Eyûn el-Axbar" a Ibn Quteybeh Dinwarî, pirtûka "Ensab el-Eşraf" a Beladharî yê rehmetî, Ibn Abd Rebbuh di pirtûkên "El-Aqd" de nîşan bidin. "el-Farîd" û "Cami' Beyan el-Ilm we Fadlah", pirtûka "El-Aghaanî" ya Ebû el-Ferec Îsfehanî, pirtûka "Tahif el-Uqul" ya Îbn Şu'be Herranî, û her wiha pirtûka "Xaasis el-Amîr el-Mu'minin (a)" ku Seyîd Rezî berî Nehcul-Belaxê berhev kiribû.
Di beşa yekem a van hevokan de, Îmam dibêje: "Min tirs û xof bi bêhêvîtiyê ve girêdaye, tirs (ya bêmaf) bi bêhêvîtiyê ve girêdaye." Eşkere ye ku taybetmendiya tirsê, bi awayekî sînorkirî û maqûl, di her mirovî de heye, û heke mirovek vê taybetmendiya xwe bi tevahî winda bike, bê guman ew ê kiryarên ku dê bibin sedema mirina wî bike. Lêbelê, Îmam (s.x) di vê hevokê de behsa "tirsa bêaqil" dike ku pir caran ji ber qelsiya îradeyê çêdibe.
Bi gotineke din, kesek ku bêyî sedemên maqûl û mantiqî fikara xwe li ser mijarekê diyar dike, tirsê wekî hincet ji bo nekirina wê tiştî bikar tîne û di vê rewşê de ji encam û fêkiyên ku ji wê derdikevin bêpar dimîne.
Îmam Elî (s.x) di beşa duyemîn a vê şehrezayiyê de jî dibêje: "Şerm bi bêparbûnê re tê." Pirsgirêka şermokiyê di jiyana mirovan de, eger tune be, dibe sedema "bêedebiyê û bêedebiyê", û eger bi awayekî tund hebe, vediguhere "şermeke berdewam". Ji ber vê yekê, afirandina hevsengiyek di karanîna mijara "şermokiyê" de û her weha awayê karanîna vê taybetmendiya mirovan di jiyana civakî de mijarên ku divê werin berçavgirtin in. Ger kesek nikaribe mafên xwe yên madî û manewî di dem û cîhê rast de, bi karanîna gotinên rast biparêze, ew ê ji "bêparhiştina mafek an bereketê" cefayê bikşîne.
Xala balkêş ev e ku heta li ber Xwedê, bi hemî mezinahî û pozîsyona wî ya bilind, divê mirov di her du rewşên "tirs" an "şermokiyê" de hevsengiyek ava bike. Ger mirov tenê "tirseke" tund ji Xwedê hebe, ew nikare têkiliyek rast bi Xwedê re ava bike û heta kirina gunehek ji aliyê wî ve jî dikare bibe faktorek ji bêhêvîbûna ji bexşandina Xwedê. Û heke ew ji xezeba Xwedê netirse, ew ji bo guneh ti sînor û sînoran nas nake.
Di mijara "şermokiyê" de, heke mirovek "şermokiyeke tund" li hember Xwedê hebe, ew ê îhtîmala winda bike. ji danûstandin û sohbetê bi Xwedê re, heta bi qasî nimêjên rojane, û dê ji vê bereketê bêpar bimîne, mîna ku heke ew di hebûna Xwedê de "şerm" nebe, ew ê gunehên bêşerm bike.
Bikaranîna derfetên guncaw ji bo pêkanîna çalakiyên baş jî beşa sêyemîn a gotinên Fermandarê Bawermendan (s.x) di Hîkmeta 21-an a Nehc-ul Belaxayê de ye, ku dibêje: "Û derfet mîna ewran derbas dibe, ji ber vê yekê derfetên qenciyê bigirin; Derfet mîna ewran derbas dibin; ji ber vê yekê, derfetên qenciyê bigirin."
