Misilmanên Hindistanê li dijî qanûna Ewqafê bertek nîşan didin/hişyariya li dijî cudakarî û desteserkirina milkê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Dadgeha Bilind a Hindistanê fermanek demkî derxistiye, hin beşên Qanûna Weqfê rawestandine û yên din sererast kirine, di heman demê de betalkirina tevahî ya qanûnê red kiriye, her çend Misilman û partiyên opozîsyonê ev yek xwestine.
Ev biryar piştî rexneyên rêxistinên Îslamî û partiyên opozîsyona Hindistanê yên li ser qanûnê, ku ji Nîsana 2025-an vir ve di meriyetê de ye û piştî ku ji hêla Parlamentoya Hindistanê ve û ji hêla Serokê welêt Droupadi Murmu ve hat pejirandin, ket meriyetê, hat girtin.
Bikaranîna amûrî ya Qanûna Weqfê ya Hindistanê
Kesayetên navdar ên Misilman ên Hindistanê ji Al Jazeera Net Qatar re gotin ku hikûmeta Hindistanê, bi serokatiya Partiya Bharatiya Janata û Serokwezîr Narendra Modi, dixwaze qanûna nû bikar bîne da ku kontrolê berfireh bike û milkên Weqfê desteser bike. Rêxistinên Îslamî yên Hindistanê li seranserê welêt xwepêşandan li dar xistine û gilînameyek li Dadgeha Bilind a Hindistanê tomar kirine.
Biryara Dadgeha Bilind a Hindistanê desthilata dadwerê navçeyê ya diyarkirina xwedîtiya milkên weqfê, ku berê di destê hikûmeta Hindistanê de bû, sekinand. Seyîd Ilyas, berdevkê Lijneya Qanûna Rewşa Kesane ya Misilmanên Hemî Hindistanê, got ku sekinandin tenê tiştê ku Misilmanên welêt kêfxweş kir bû, ji ber ku bendên din ên sekinandî ji hikûmetên eyaletan re hatine hiştin ku biryar bidin û Misilmanên Hindistanê razî nakin.
Dîwana Bilind a Hindê bi fermana demkî, hin bandên qanûna nû ya Awqafê rawestand û hin bandên din jî hatin guhertin. Herçend ku partiyên opozîsyon û civakên îslamî xwestin qanûn bi tevahî were betal kirin, lê ew daxwaz hat red kirin.
Ev biryar piştî girêdayîya kritikên fireh ji aliyê komelgeha Muselmanên Hind û partiyên opozîsyon hat, yên ku li dijî qanûnê ku ji Nîsanê 2025 ve tê bicîh kirin xwe nîşan da. Qanûn piştî qebûl kirinê li parlaman û îmza kirina serokkomar Droupadi Murmu hate hilbijartin.
Jiyê dijî Muselmanên Hindistanê li Qanûna Weqfê: Tirs û Berbangî
Dadgeha Bilind a Hindistanê hin bandên qanûna Weqfê rawestand ku destûrê dide weqf tenê ji bo wan kesan bide ku herî kêm pênc sal Muselman bûn û hukûmetên eyaletan mekanîzmekî ji bo îspatkirina olê kesan pêşkêş bikin. Li gorî Seyîd Ilyas, axaftûka Lijneya Qanûna Rewşa Kesane ya Muselmanên Hindistanê, vekirina ku hukûmet çawa vê kesan ê îspat bike, ne nasnameyek e.
Hêmû bandên din jî ku destûrê dide endamên ne-Muselman li şûreyên navendî û eyaletî yên Weqfê wekî taybetmendiya ku li dijî Muselmanên Hindistanê tê hesibandin, ji ber ku di dînên din de ev rêveberî gelek caran ne tê kirin.
Şermezarî ji bo hukûmeta Hindistanê
Seyîd Ilyas ji beşek din re diyar kir ku ew band rawestandî ne û weqfên mal û mîlkên li herêmên qebîle yên Hindistanê qedexekirin. Li gorî wî, ev qanûn xetereke mezin e bo mîlkên waqfê yên Muselmanên Hindistanê, ji ber ku li gorî qanûnên Hindistanê, kesên ku bi sedemên cuda hatiye xelatkirin, piştî 12 sal dikarin dawiya xwedîtiya zeminê bikin.
Herçiqas hin bandên qanûna Weqfê rawestand, lê Musilmanên Hindistanê ji vê karara tevahî razî ne, ji ber ku qanûn tevahî betal nekir û bandên xerab hîn jî hene. Rêxistinên Îslamî yên Hindistanê ragihandine ku êdî protests û çalakiyên agahdariyê ji bo agahdariya giştî li ser mezinbûna xetere qanûnê dîsa dest pê bikin.
Seyîd Ilyas û avukatên parastina mafên Muselmanên Hindistanê îlan kirin ku di civînên dawî yên Dadgeha Bilind de ji mafên Muselmanan bo rêveberiya mîlkên waqfê biparêzin.
