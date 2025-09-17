Tirkiye piştî operasyona li Qatarê ji ber êrîşa muhtemel a Îsraîlê bi fikar e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tirkiyê hişdar dike: Îsraîl dikare Doha piştî, Ankara jî amanc bike.
17’ê Îlonê 2025 Di encama hucuma Îsraîl a li ser bajarê Doha, serokê Qatarê, ku amanca girêdayên Hamas bû, herêma Rojhilata Navîn şoka mezin û tensiyona zêde tê dîtin. Tirkiyê, wek piştgirê serekeyî ya Hamasê, vê hucumê wek şewatê ser xwe tê hesibandin.
Lêkolîna Le Monde: Tirkiyê tê derketin ku li ser xeta xetere ye, çimkî gelek ji serokên Hamas di navbera Doha û Ankara de digerin. Ankara digere ku dibe Îsraîl armanca xwe li Tirkiyê jî berdewam bike.
Erdoğan hucumê şermezar kir:
Serokwezîr Erdoğan di daxuyaniyeke fermî de ev hucum qeseyê şiddetî da û wî got:
"Ev têkçûna rûmetê qanûna navneteweyî ye."
Wî bi têlefona bi Şêx Temîm bin Hemad Al Sanî, emîra Qatarê, ragihand ku Tirkiyê bi tevahî piştgiriya Qatarê dike.
Wêrahiyên Tirkiyê li dijî Îsraêl zêde dibin:
Ezgi Akin, şîrovekarê malperê Al-Monitor, got ku:
“Dibe endamên Hamas demeke dirêj li Tirkiyê bimînin.”
Tirkiyê tenê endamê NATO ye ku Hamasê wek têkoşerê terorîst nenas dike.
Netanyahu û Gallant: Hamas her ku bibe, amancek e:
Le Monde nîşan dide ku Netanyahu û Gallant bi zimanê nerm îfade kirin ku serokên Hamas "her derê bibin" — hinek amancên qanûnî ne. Ev gotin rêberiyê Tirkiyê mecbûr kir ku nasnameya ewlehiyê û siyasî ya xwe ji nû ve xebitîne.
🔴 Ronîn Bar, serokê parastina hundirî ya Îsraîl (Şabak), li dijî endamên Hamas li Libnan, Qatar û Tirkiyê hişyarî da
– Rewşa Erdoğan bi giranî tê xwestin: " Îsraîl ê bihîstina biharê bigire" –
Ronîn Bar, serokê parastina hundirî ya Îsraîl, endamên Hamasê yên li Libnan, Qatar û Tirkiyê şîretî kir û got ew têkiliya wan herêmî dikare rewşên giranî bibe. Erdoğan, serokê Tirkiyê, bi giranî berdewam kir û hişyarî da ku ger ev senaryoya were çêkirin, Îsraîl ê bihîstina giran bixwaze.
Tirkiyê mîzbanê hejmarek mezin a endamên Hamas di civînên fermî û asta bilind de bûye.
Têqezek ji zêdetir ji “bûyerê yekcarî”
Rojnameya Le Monde nivîsand ku di Ankara de, hucuma Îsraîl li Qatar ne wek bûyerek yekcarî tê hesibandin, lê ew têkiziyeke rastîn ji bo hevserokeke stratejîk e ku Tirkiyê di pirsyarên herêmî yên herî delîl de bi wî hevkarî dike, ji Filistîn heta Sûrî û Lîbî.
Şopgeran bawer in ku ev hucum, di demeke zêde girîng de ye di têkiliyê Tirkiyê bi pirsyara Filistîn û bi taybetî Hamas de; herçiqas ku nasnameya Tirkiyê ji Hamasê di nav xwe de pir hez dike, lê niha ew rewşên ewlehî yên rastîn ji bo Tirkiyê ava dike.
Daxwaza lêkolîna giran
Bi ragihandina derbarê rewşên herêmî û zêdebûna tensiyona leşkerî ya Îsraîl, dengên lêkolînerên nêzîkî hukûmeta Tirkiyê daxwaza lêkolîna giran li ser şansê hedef girtina Tirkiyê ji aliyê Îsraêl kirin, û wî têkiliyê wek têkiziyeke rastîn (ne tenê çalakiyeke dûr) tê hesibandin.
