Hizbullah: Bêçekkirina berxwedanê pêk nayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA- Huseyîn El-Xelîl, cîgirê siyasî yê Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, got ku tevger amade ye ku beşdarî hilbijartinên parlemanî bibe, mîna ku beşdarî hilbijartinên şaredariyê bû.
Li gorî weşanê, El-Xelîl di hevpeyvînekê de bi Radyoya El-Nûr re got: "Pirsgirêka me ya mezin îro li Lubnanê ev e ku hin kes di bin wesayeta biyanî de hatine danîn."
Wî encama civîna 5ê Îlonê ya kabîneya Lubnanê wekî encama yekîtiya Hizbullah û Emel, helwesta Serokê Parlamentoyê Nebîh Berrî û alîgirên gelêrî yên berxwedanê û aqilmendiya artêşa Lubnanê nirxand.
El-Xelîl zêde kir ku aramiya dawî ya li Lubnanê ji ber ku hikûmet û kesên ku daxwazên xwe li hikûmetê ferz kirin, bi astengiyeke bilind re rû bi rû man, ango helwesta sabît a berxwedanê, ku plana pêşniyarkirî ya derbarê çekên berxwedanê de wekî nepejirandî û xizmeta Îsraîl û Amerîkayê dihesiband.
Vî rayedarê Hizbullahê destnîşan kir ku bêçekkirina (berxwedanê) şaşiyeke mezin e ji ber ku ew Lubnanê dixe ber bahozê ku xudperestiya cîhanî û piştgirên wê yên kînxwaz dixwazin.
Wî zêde kir ku hikûmetên Lubnanî yên li pey hev ji sala 1990an vir ve Peymana Taif bicîh anîne, ku mafê xebatê daye berxwedanê. Lê hin alî li dijî peymanê derdikevin û wê wekî ku dixwazin şîrove dikin. Ew beşa ku Amerîkayê kêfxweş dike qebûl dikin û mayîya peymanê red dikin.
