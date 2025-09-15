Netanyahu: Em ê dîsa serokên Hamasê bikin hedef

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Serokwezîrê rejîma Siyonîst îdîa kir: Operasyona li Qeterê ne têk çû ji ber ku armanca wê şandina peyamekê bû ku ji bo terorîstan cihekî ewle tune.
Biryara me ya bombebarankirina serokên Hamasê li Qatarê biryarek serbixwe ya Îsraîlê bû û em berpirsiyariya tevahî ya vê êrîşê digirin ser xwe.
Netanyahu, di bersiva pirsa: "Ma hûn êrîşên din ên li dijî hêmanên Hamasê li welatên serbixwe yên herêmê red dikin?" de got: Na.
Wî her wiha gef li welatên Rojavayî xwar û got: Me hişyarî da welatên ku hewl didin dewleta Filistînê nas bikin ku Îsraîl dê bersiva kiryarên wan bide.
