  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Netanyahu: Em ê dîsa serokên Hamasê bikin hedef

15 September 2025 - 20:46
News ID: 1727318
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Netanyahu: Em ê dîsa serokên Hamasê bikin hedef

Serokwezîrê rejîma siyonîstî, di konferanseke rojnamevanî ya hevbeş de ligel Wezîrê Derve yê Amerîkayê, êrîşa êrîşkar a rejîmê ya li ser Qeterê parast, ku armanc dike ku rêberên Hamasê bikuje, û îhtîmala dubarekirina êrîşên bi vî rengî li dijî welatên din ên herêmê red nekir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Serokwezîrê rejîma Siyonîst îdîa kir: Operasyona li Qeterê ne têk çû ji ber ku armanca wê şandina peyamekê bû ku ji bo terorîstan cihekî ewle tune.

Biryara me ya bombebarankirina serokên Hamasê li Qatarê biryarek serbixwe ya Îsraîlê bû û em berpirsiyariya tevahî ya vê êrîşê digirin ser xwe.

Netanyahu, di bersiva pirsa: "Ma hûn êrîşên din ên li dijî hêmanên Hamasê li welatên serbixwe yên herêmê red dikin?" de got: Na.

Wî her wiha gef li welatên Rojavayî xwar û got: Me hişyarî da welatên ku hewl didin dewleta Filistînê nas bikin ku Îsraîl dê bersiva kiryarên wan bide.

.............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Benyamin Netanyahu

Hamas

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha