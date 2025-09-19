Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî îro ji bo vegerandina dorpêçên li ser Îranê dengdanê dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)-ABNA- Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî dê îro li ser sepandina ji nû ve ya cezayên li ser Îranê ji ber bernameya wê ya nukleerî deng bide, piştî ku Almanya, Fransa û Brîtanyayê mekanîzmaya tetikê çalak kirin.
Serokatiya dorê ya konseyê piştrast kir ku civîna ji bo nirxandina cezayan dê îro, Înê, saet 14:00 GMT dest pê bike.
Li gorî biryara 2231, ku çarçoveya qanûnî ya peymana nukleerî ya di navbera Îran û hêzên cîhanê de bû, dê pêşnûme biryarek were danîn dengdanê ku rewşa heyî biparêze - ango berdewamiya rakirina cezayan.
Ji bo ku pêşnûme were pejirandin, pêdivî bi neh dengên erênî yên konseya 15 endaman heye. Lêbelê, çavkaniyên dîplomatîk ji AFP re gotin ku piştgirîyek wusa tune ye, ku ev tê wateya ji nû ve destpêkirina cezayan.
Redkirina biryarê dê bibe sedema ku heta dawiya hefteya bê ceza ji nû ve werin sepandin, heya ku lûtkeya Neteweyên Yekbûyî, ku dê Serokê Îranê Mesûd Peşkyan jî tê de be, nikaribe danûstandinên nû û erênîtir bide destpêkirin.
Agahdariya fermî ya ku ji Konseya Ewlekariyê re hatiye şandin, demek 30 rojî pêşbînî dike, ku dê di dawiya hefteya bê de biqede.
Di dawiya Tebaxê de, troykaya Ewropî (Almanya, Fransa û Brîtanya) mekanîzmaya bi navê snapback çalak kir ku dihêle ceza li ser Îranê ji nû ve werin sepandin, û wan bi xwe ceza li ser Tehranê ji nû ve sepandin.
