Karwanê "Yaranê Semûd" li hemû bajarên Îranê derbas dibe

20 September 2025 - 18:17
News ID: 1729049
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Karwanê "Yaranê Semûd", di tevgera gelêrî de, bi derbasbûna xwe ji nav bajarên cuda ên Îranê, dengê hevbendî û alîkarî bi gelê zordest û ezmûnî ya Xezze da xelatand.

Komeleya Karwanê "Yaranê Semûd": Di Tevgera Gelêrî de Ji Bo Azadî û Berxwedanê

Komeleya karwanê "Yaranê Semûd; Bo Azadî û Berxwedanê" bi armanca nîşandanî hevbendiyê û alîkariya gelê zordest û berxwedanî ya Gaza, û protestoya dijî girtina nebêjeyî û neinsanî ya vê herêma ji hêla rejîma tirkî ya îsraîlî ve, rêwîtiya xwe bi beşdariya mezin a gelê dest pê kir.

Ev karwan, piştî derbasbûna xwe ji herêmên cuda yên welatê xwe, şevê încîmê hat bajarê Behbahan û sibehî di wê rojê de bi xêrhatina germ a gelê Xuzestanê, hat bajarê Ahwazê.

Ev tevgera gelêrî ne tenê îfade ya hêwldaneke komekî ji bo piştgiriya armancên mirovanî û azadîxwazî ye, lê her weha hewl dide ku dengê zordestiya û berxwedana gelê Gaza bi gihîştinê be guhê cîhanê.

Di pêvajoya rê de, karwanê "Yaranê Semûd" dê serdana bajarên Abadan, Bendere Emam Xomeynî, Maheşher û Hendîcan bikê û bi rêveberiya civînên gelêrî, peyama berdestiyê, hevbendiyê û dadperweriyê di civaka welatê de bi ronahiyê xwe bibîne.

Beşdariya girîng a gelê li ser vî rê, nîşanê hişmendiyê û têkiliyê bi nirxên mirovanî ye; karwanek ku her gavê wê, dengdarê hêvî, hevbendî û berxwedanê dijî zulm e.

Karwanê "Yaranê Semûd" Gihîşt Ahwaz

Karwanê zeminî "Yaranê Semûd; Bo Azadî û Berxwedanê" piştî derbasbûna ji gelek herêmên welatê xwe, şevê încîmê hat bajarê Behbahan û sibehî êvarê wî rojê gihîşt Ahwaz.

Li gorî raporta rojnamegerên "Mehr", karwanê zeminî "Yaranê Semûd", ku bi armanca îfade kirina hevbendiyê bi gelê zordest a Gaza û şikandina girtina nebêjeyî ya vê herêma hate damezrandin, piştî derbasbûna herêmên Qom, Esfahan, Fars, Kohgiluyeh û Boyerahmad, şevê încîmê hat Behbahan û sibehî gihîşt Ahwaz.

Ev karwanê gelêrî dixwaze pêvajoya xwe bidome serdana bajarên Abadan, Bendere Emam Xomeynî, Maheşher û Hendîcan bikê û bi rêveberiya civînên gelêrî, peyama piştgiriya û berxwedanê bi cîhanê ragihîne.

Li gorî ragihandina rêveberên civîn, civîna mezin a gelêrî bo piştgiriya vî karwanî dê li parkê Gaza ya li Gundê Varesiya Olimpiya ya bajarê Zahedanê were lidarxistin. Di vê civînê de, kesên cuda yên civakî, çandî û xwendekar ên zanîngehê beşdar dibin.

Hereketa karwanê "Yaranê Semûd" nimûneya hevbendiyê ya gelêrî bi armancên azadîxwazî û berxwedanê dijî zulm û girtinê ye, ku bi xêrhatina germ a gelê li bajarên cuda re tê hesibandin.

