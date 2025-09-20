Karwanê "Yaranê Semûd" li hemû bajarên Îranê derbas dibe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komeleya Karwanê "Yaranê Semûd": Di Tevgera Gelêrî de Ji Bo Azadî û Berxwedanê
Komeleya karwanê "Yaranê Semûd; Bo Azadî û Berxwedanê" bi armanca nîşandanî hevbendiyê û alîkariya gelê zordest û berxwedanî ya Gaza, û protestoya dijî girtina nebêjeyî û neinsanî ya vê herêma ji hêla rejîma tirkî ya îsraîlî ve, rêwîtiya xwe bi beşdariya mezin a gelê dest pê kir.
Ev karwan, piştî derbasbûna xwe ji herêmên cuda yên welatê xwe, şevê încîmê hat bajarê Behbahan û sibehî di wê rojê de bi xêrhatina germ a gelê Xuzestanê, hat bajarê Ahwazê.
Ev tevgera gelêrî ne tenê îfade ya hêwldaneke komekî ji bo piştgiriya armancên mirovanî û azadîxwazî ye, lê her weha hewl dide ku dengê zordestiya û berxwedana gelê Gaza bi gihîştinê be guhê cîhanê.
Di pêvajoya rê de, karwanê "Yaranê Semûd" dê serdana bajarên Abadan, Bendere Emam Xomeynî, Maheşher û Hendîcan bikê û bi rêveberiya civînên gelêrî, peyama berdestiyê, hevbendiyê û dadperweriyê di civaka welatê de bi ronahiyê xwe bibîne.
Beşdariya girîng a gelê li ser vî rê, nîşanê hişmendiyê û têkiliyê bi nirxên mirovanî ye; karwanek ku her gavê wê, dengdarê hêvî, hevbendî û berxwedanê dijî zulm e.
Ev karwanê gelêrî dixwaze pêvajoya xwe bidome serdana bajarên Abadan, Bendere Emam Xomeynî, Maheşher û Hendîcan bikê û bi rêveberiya civînên gelêrî, peyama piştgiriya û berxwedanê bi cîhanê ragihîne.
Li gorî ragihandina rêveberên civîn, civîna mezin a gelêrî bo piştgiriya vî karwanî dê li parkê Gaza ya li Gundê Varesiya Olimpiya ya bajarê Zahedanê were lidarxistin. Di vê civînê de, kesên cuda yên civakî, çandî û xwendekar ên zanîngehê beşdar dibin.
Hereketa karwanê "Yaranê Semûd" nimûneya hevbendiyê ya gelêrî bi armancên azadîxwazî û berxwedanê dijî zulm û girtinê ye, ku bi xêrhatina germ a gelê li bajarên cuda re tê hesibandin.
