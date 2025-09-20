Îmamê nimêja Înê yê Bexdayê: Beşdarbûna berfireh di hilbijartinên pêş de erkê neteweyî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) -ABNA - Ayetullah Seyîd Yasîn el-Mûsewî, rêberê nimêja înê ya Bexdayê, girîngiya beşdarbûna di hilbijartinan de tekez kir, beşdarbûna berfireh wekî erkek neteweyî bi nav kir û hişyarî da ku boykotkirina hilbijartinan dê "derfetek din ji bo gendelkaran peyda bike ku bikevin hundir."
Wî zêde kir: "Pîvanên hilbijartinê divê jêhatîbûn û bernameyên rastîn ên namzedan bin, ne dirûşmeyên xapînok ên wekî "xizmet", ku di bingeh de erkên eşkere yên her hikûmetê ne û ne projeyek siyasî ne."
El-Mûsewî rexne li "girêdayîbûna biryardana siyasî ya Iraqê bi biyaniyan" girt û got: "Projeya me ya sereke serxwebûn û serwerî ye, û heya ku bi fermanên biyanî bargiran be - çi ji Dewletên Yekbûyî be çi ji yên din be - tu hikûmet dê bihêz nebe."
Di beşek din a axaftina xwe de, wî pêşketinên dawî yên li Qeterê wekî dersek zelal ji bo hikûmetên Ereb ên Kendava Farisî yên ku piştgiriya Amerîkî qebûl kirine, nirxand.
El-Mûsewî diyar kir: Çareseriya rastîn di yekîtiya hikûmet, netewe û hêzên herêmê de ye, ne di pişta xwe dayîna biyaniyekî de ye ku di kêliyên krîzê de ewlehî û serxwebûn garantî nekiriye.
Rexne li civîna pir qels a dawî ya welatên Ereb û Îslamî li Dohayê kir, ew wekî "mûrek li ser kaxezê" bi nav kir û tekez kir: "Heta ku ev biryar neyên bicîhanîn, ew ê ti nirxek rastîn nebînin."
Vî profesorê ji semînera Necef Eşref helwesta zelal a Spanyayê li dijî dagirkeriyê şermezar kir û got: "Her çend hin welatên Ewropî bi eşkeretir tevgeriyane jî, cîhana Ereb hîn jî di gumanê de ye, û ev guman tenê êşa gelê Filistînê dirêj dike."
Di beşek din a axaftina xwe de, El-Mûsewî dorpêçkirin û bombebarana bênavber a Şerîda Xezzeyê şermezar kir, ku ev şer berdewamiya şerê qirkirinê ye ku ji aliyê rejîma Siyonîst ve tê meşandin û wiha got: "Tiştê ku îro diqewime sûcek mezin e; Her roj sivîlên bêguneh bê sedem têne kuştin û zêdetirî du milyon kes di bin xirbeyên bombebaranê de ji birçîbûnê an jî mirinê dimirin."
Wî helwesta Amerîkayê ya tawanbarkirina berxwedanê wekî sedema sereke ya êşa sivîlan wekî rewakirina sûcên hovane yên dagirkeran jî nirxand.
El-Mûsewî rexne li hin hikûmetên Ereban ji ber bêdengî û bêçalaktiya wan a li hember kuştina Filistîniyan kir û wiha got: Şerm e ku hin welatên Îslamî li paş helwestên zelal ên hin welatên Ewropî mane. Îro, em hewceyê çalakiyek rastîn û hevbeş a Îslamî-Erebî ne, ne daxuyaniyên bêbandor.
Wî ji wan re bi bîr xist: Divê Filistîn û pêwîstiya vegerandina serweriya neteweyî ya Iraqê di serê pêşîniyên neteweyî de bimîne. Dabeşkirin û girêdayîbûna berdewam dê her gav herêmê di bin dilovaniya îradeya biyaniyan de bihêle.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Îmamê Înê Bexda
Ayetullah Seyîd Yasîn Mûsewî
Your Comment