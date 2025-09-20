Ewropa di rêya Waşingtonê de; "Snapback" "Paşveçûn"li dijî diplomasiyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî di civîna xwe ya êvara Înê de ji bo dirêjkirina biryara "Rakirina Tehrîkên li ser Îranê" deng neda. Pêşnûmeya biryarê, ku ji hêla Koreya Başûr, serokê niha yê Konseyê ve hatibû pêşkêş kirin, bi 4 dengên erê, 9 dengên ne li dijî û 2 dengên bêalî nehat pejirandin.
Di pêşnûmeyê de hewl dihat dayîn ku rawestandina tehrîkên NY yên li ser Îranê, ku ji sala 2006an heta 2010an li gorî biryara 2231an hatine ferz kirin, were dirêjkirin. Lêbelê, piraniya endaman, nemaze Dewletên Yekbûyî û sê welatên Ewropî, rê li ber pejirandina wê girtin, bi vî rengî pêvajoya vegerandina tehrîkan dest pê kir.
Nepejirandina biryara Koreya Başûr a li ser dirêjkirina rawestandina tehrîkên berê yên li ser Îranê, ku me roja Înê, 18ê Îlonê, şahidî kir, nayê wê wateyê ku paşve gav bavêje. Destpêka fermî ya pêkanîna vegera bilez dê di 28ê Îlonê de be, eger rêkeftineke dîplomatîk tune be, û vegera biryarên Konseya Ewlehiyê yên li dijî Îranê dê bixweber li gorî roja berê ya 18ê Cotmehê were bicîhanîn. Van biryaran biryara 1696 (2006) ku ji Îranê dixwaze ku dewlemendkirina uranyûmê rawestîne, biryara 1737 (2006) ku cezayan li ser çalakiyên navokî yên hesas ferz dike û veguhastina teknolojiyê qedexe dike, biryara 1747 (2007) ku cezayan, sînorkirinên darayî û çekan tundtir dike, biryara 1803 (2008) ku sînorkirinên bankan, vekolînên barhilgir û qedexeyên rêwîtiyê yên din li ser rayedaran ferz dike, biryara 1835 (2008) ku pabendbûnên Îranê piştrast dike û daxwazên berê dubare dike, û biryara 1929 (2010) ku cezayên herî dijwar: ambargoyek çekan a berfireh, sînorkirinên bankan û sînorkirinên barkirinê dîsa dixe rojeva Konseya Ewlehiyê.
Pispor bawer dikin ku têkçûna vê pêşnûmeyê bêtir nîşanek rewşa siyasî ya nû di navbera Îran û Ewropayê de bû ne ya qanûnî.
Paşguhkirina lihevhatina Îran-IAEA
Di demekê de ku Komara Îslamî ya Îranê di 9ê Îlona 2025an de bi Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî re lihevhatinek nû çêkir û rêya şefafiyet û hevkariyê domand, Almanya, Fransa û Keyaniya Yekbûyî, bi paşguhkirina vê peymanê, bi pratîkî rola ajanek siyasî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê lîstin.
Di hevdîtinekê de bi Wezîrê Derve yê Îranê re li Dohayê, berpirsê siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê, "Kallas", pêşwaziya amadekirina nexşerêyek ji bo çareserkirina pirsgirêkên navokî kir, nemaze neçalakkirina mekanîzmaya tetikê di rewşa lihevhatinek di navbera Îran û Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî de; lê xuya ye ku piştî lihevhatina di navbera Îran û Ajansê de, sê welatên Ewropî, li gorî fermanên ji Washingtonê wergirtî, vê pêvajoyê paşguh kirin.
Ev kiryara wêranker a sê welatên Ewropî di demekê de tê ku tesîsên navokî yên di bin parastinên Îranê de bûne hedefa êrîşên neqanûnî yên rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û di mehên dawî de zirar dîtine; Êrîşên ku bi eşkereyî Peymana Neteweyên Yekbûyî binpê kirine, aştî û ewlehiya navneteweyî xistine xeterê, û bingehên rejîma ne-belavbûnê xera kirine. Di rewşên weha de, redkirina Ewropayê ji şermezarkirina van êrîşan û îstismara mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan di JCPOA de tê wateya kirina kiryarek ducarî ya neqanûnî.
Li gorî çavdêran, çalakiya bilez a Ewropayê ne li ser bingeha mantiqa dîplomatîk bû, lê di bin zexta rasterast a Washingtonê de bû. Dijberiya hin endamên Konseya Ewlekariyê û rapora erênî ya pisporên IAEA li ser lihevhatina Qahîreyê nekarî vê pêvajoyê rawestîne.
Piştgiriya zelal a senatorên nêzîkî Trump ji bo vegerê nîşan da ku Ewropa ji her demê bêtir li ser xeta zexta herî zêde ya Amerîkayê dimeşe.
Komara Îslamî ya Îranê bi berdewamî nîşan daye ku ew pabendê dîplomasiyê ye û bi qebûlkirina planên navbeynkaran û avêtina gavên berpirsiyar di têkiliyê de bi IAEA re derfetên diyaloga watedar ji dest nedaye. Lê sê welatên Ewropî, bi danîna şertên yekalî û zêdegaviyên dubare, pêvajoya danûstandinan rawestand û bi karanîna mekanîzmaya tetikê, ne tenê baweriya Konseya Ewlekariyê, lê di heman demê de tevahiya rejîma ne-belavbûnê jî xera kir.
Mafê bersivdayînê parastî ye
Bernameya nukleerî ya aştiyane ya Îranê li ser îrade û xwesteka neteweyê ji bo pêşkeftina zanistî û teknolojîk hatiye damezrandin, û Tehran tekez kiriye ku, dema ku berjewendî û mafên xwe bi rêya dîplomasiyê dişopîne, ew mafê xwe diparêze ku bi awayekî rêjeyê bersivê bide her kiryarek neqanûnî.
Analîst dibêjin ku tiştê ku di civîna roja Înê de hat bidestxistin, bi bandor dawiya du dehsalan hewldanên Yekîtiya Ewropî bû ku rolek serbixwe di mijara nukleerî ya Îranê de bilîze. Ewropî, ku di sala 2020-an de ji bo parastina JCPOA li dijî Trump rabûn ser piyan, îro, di sala 2025-an de, bi şopandina tevahî ya Washingtonê, siyasetek pejirandin ku dê ji her tiştî bêtir zirarê bide wan.
Di vê navberê de, rayedarên Îranî tekez kirine ku Tehran bi rêya dîplomasiyê ve girêdayî dimîne, lê dê biryaran tenê li gorî berjewendî û pîvanên xwe yên neteweyî bide, û vebijarkên pêwîst ji bo parastina maf û ewlehiya welêt li ser maseyê ne.
