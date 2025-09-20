Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA-Çavkaniya ewlehiyê di hevpeyvînekê de bi Kanala 15 a rejîma Îsraîlê re ragihand ku di demên dawî de li Şerîaya Rojava diyardeyek teqlîdkirina şerên Şerîda Xezzeyê hatiye dîtin.
Wî zêde kir: Şervanên Şerîaya Rojava rêbazên êrîşên şervanên Şerîda Xezzeyê li ser leşkerên siyonîst dişopînin û hewl didin ku wan teqlîd bikin.
Vê çavkaniya ewlehiyê zêde kir: Di demên dawî de, li Şerîaya Rojava jî hewlên avêtina roketan û pêvekirina bombeyan li wesayîtên leşkerî hatine dîtin.
Çavkaniyên nûçeyan berê ragihandin ku artêşa siyonîst êrîşên xwe yên li dijî deverên cûda yên Şerîaya Rojava berdewam kiriye û li deriyên bajarên vê herêmê xalên kontrolê ava kiriye; pirsgirêkek ku ji hêla komên berxwedanê ve bi tedbîrên pratîkî û çekdarî re rû bi rû maye.
Hêzên dagirker ên siyonîst êrîşî deverên di nav bajarê Nablusê yê Şerîaya Rojava de kirin û li deriyên hin bajarên herêmê xalên kontrolê yên leşkerî danîn, ku ev yek bi bersivek ji Lîwayên Saraya el-Quds re hat.
Lîwayên Seraya el-Quds, şaxa leşkerî ya tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînî li Nablusê, ragihand ku mucahîdên vê lîwayê bi hejmarek bombeyên celebê "Nabulsi 1" wesayîtên leşkerî yên rejîma Siyonîst têk birin û rasterast hejmarek leşkerên vê rejîmê hedef girtin.
Lîwayên Seraya el-Quds li bajarê Cenînê jî ragihand ku hêzên wan ên di koma "El-Sayla el-Harithiye" de wesayîtek leşkerî ya Siyonîst li nêzî dîwarê astengiyê li gundê el-Teyba bi bombeya "Sajil 2" teqandin û rasterast hejmarek Siyonîstan hedef girtin.
Şopgirtina Çekdarên Şerîaya Rojavayê li Xezze – Di Berxwedana Li Dijî Leşkerên Siyonîst de teqlîda Xezzeyê dikin
Televîzyona Îsraîlê, bi îsrara çavkaniyek ewlehiyê, ragihand ku şervanên Şerîaya Rojava hewl didin ku bi şêweya Şerîda Xezzeyê bi artêşa siyonîst re rûbirû bibin.
