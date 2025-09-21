"Meclîsa Şiîyan a Libnanê ya Bilind dibêje: Berxwedan ti carî nehatiye têkçûn"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Hatî belavkirin de, Şêx Elî El-Xetîb, Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Şîʿiyan a Libnanê, di gotarekê fermî de ragihand ku civaka Libnanê, tevî pirrengiya mezhebî û olî ya ku heye, civakek yekane ye, û helwesta wê divê li dijî rejîma sîyonîst, ku êrîşî serwerî, yekîtî û hebûna neteweyî kir, bi yekgirtî û teselsûlê biparêze.
Şêx El-Xetîb ragihand:
“Kurên berxwedanê, bi xweberdan û sabirê xwe, ji Libnan parastin, armancên dijmin têk birin û pêşî li her serkeftinek wî girtin. Ew nîşan dan ku berxwedan tenê rêya azadî û rûmeta neteweyî ye.”
Wî her weha diyar kir ku dijminê Îsraîlê, herçend difikirî ku dikare Libnanê şikestin, lê li ser sînorên Kefr Qela, Meys El-Cebel û Kefr Şubayê de, dema ku rû bi rû bû bi hêzên berxwedanê, fêm kir ku “ne metreyek jî nikare ber bi axa Libnanê ve biçe” û “biryarên wê li dijî îrade û sebira berxwedanê bêbandor bûn”.
Şêx El-Xetîb tekeza taybet kir ser vê ku hin tevgerên navxweyî hewl dan ku, bi şikandina rûhiyê berxwedanê û bêçekkirina wê, ew tiştanê ku dijmin di qada leşkerî de nikiribû gîhandinê, bi zext û warê siyasî bigehin. Lê rastî nîşan da ku:
“Berxwedan ne têkçûye – ne di leşkerî de û ne di warê psîkolojîk de. Jîngeha wê ya civakî hêj xurt û rûmetdar maye.”
“Dijmên Rastîn Nas Bibin: Ne Îran, Ne Berxwedan — Lê Îsraîl û Hêzên Destnîşan”
Li gorî rapora torê El-Manar, Şêx El-Xetîb bi rûmet rexne kir ser wan kesan ku dîplomasiya wî rejîmê an jî piştgiriya Amerîkayê wekî çarenûsê xilasbûnê nas dikin. Wî got:
“Îro, piştgiriya wan li ku ye? Dema ku êrîşa Îsraîlê di dilê Xelîcê Fars û Doha, ku mezintirîn baregeha leşkerî ya Amerîkî di nav de ye, berdewam dike, ev piştgirî di ku derdikeve? Niha, xiyanet û derewîniya iddayanê ku xetereyê dikin li ser Îran an berxwedanê, ewle ewle, hatîye şikandin. Xetere rastî Îsraîl e û piştgirên wê.”
Armanca Dijmin: Parçebûna Ereb û Nîşana Azadiyê
El-Xetîb di daxuyanekê de hişyarkir ku armanca sereke ya dijminan, ku di bin rûpela dîplomasiyê an şerê rêkûbûnê de hatî veşartin, ew e ku:
“Cîhana ereban biguhezînin be devletên piçûk yên mezhebî, bi şerên navxweyî ve, û xweparêzîya neteweyî bi binav bike. Lê ezmûn û dîtinên me nîşan dan ku tenê bi yekîtî û hevkariyê dikarin em neteweya xwe biparêzin.”
Şerê Rastîn: Ne Tenê Leşkerî — Belê Şerê Çandî, Nirx û Famîlî
Wî her wiha bang li ereban û musulmanan kir ku şerê bi rejîma sîyonîst re, ne tenê şerê xwînî an îqtisadî ye, lê:
“Ev şer kampanyayek şaristanî ye — li dijî hînbûnê, nirxên civakî, dîrok, raman û xwediya famîl. Ew çalakîya leşkerî ya Îsraîlê di Xezze de — kuştin, dorpêçkirin, wêrankirin — ne tenê siyasî ye, belê nîşana xwezaya şaristaniya rojavayî ye.”
“Ev Şer Bi Dawî Nebûye — Rêya Me Ji Ciwanan Re Ye”
Di daxuyanîya xwe de, Şêx El-Xetîb got:
“Berxwedan bi ser ket, ji ber ku wateya rastîn a vê şerê fêm kir. Ev ne tenê pêşketinê li ser bingeha hêzên cismî ye, belê şerê îrade û çandê ye. Ji ber vê yekê, berxwedan karî armancên dijmin têk bibe û dagirkirina axa Libnanê asteng bike.”
“Îro jî, tevî zehmetiyan, ev şer bi dawî nebûye. Ev kampanyayek şaristaniyê ye ku sabir, îrade û ramanê pîroz dixwaze.”
Wî di dawiyê de destnîşan kir ku:
“Hêvîya me li ser nivîsên ciwan e. Ew bi çanda berxwedan û serkeftinê mezin bûne. Ew ê alayê berxwedanê li cîhên xwe hilgirin û rûmeta Libnan, Filistîn û emetê biparêzin.”
Dawiya Peyamê
