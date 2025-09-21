  1. Home
Neteweyên Yekbûyî (NY) ji biryara Brîtanya, Kanada û Awistralya li ser Filistînê pêşwazî dike

21 September 2025 - 23:38
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî di daxuyaniyekê de got: "Naskirina Dewleta Filistînê ji aliyê Keyaniya Yekbûyî, Kanada û Awistralyayê ve gaveke girîng e di çarçoveya çareseriya (ya ku jê re tê gotin) du dewletî(du-welatî) de."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî roja Yekşemê daxuyaniyek da û bersiva daxuyaniya Keyaniya Yekbûyî, Kanada û Avusturalyayê ya derbarê naskirina Dewleta Filistînê de da: Naskirina Dewleta Filistînê ji aliyê Keyaniya Yekbûyî, Kanada û Avusturalyayê ve gaveke girîng e wekî beşek ji çareseriya (ya ku jê re tê gotin) du dewletan.

