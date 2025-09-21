Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê cezayên herî giran li dijî Nucabeya Iraqî ragihand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi piştevanîya çavkaniyek agahdarî li Tevgera Nucebayî ya Îranê, Wezareta Derve ya Amerîkayê bi fermî ragihand ku sancên xwe yên li dijî Tevgera Berxwedana Îslamî ya El-Nucebaya Iraqê ji aliyê aborî û darayî ve bilind kiriye, ku ê bandorên ewlekarî û tawankariyê bibe.
Hikûmeta Amerîkayê bi fermî El-Nucebayê wek rêxistinek biyanî nas dike, ku ji aliyê ewlekarî û berjewendiyên neteweyî ve wek xetereyek berbiçav ji bo DYAyê û hevalbendên wê tê dîtin.
Aliyekî din yê vê sîstema nû ya gemberokan, tometbar kirin û dadgehiya tawankariya wan kes an rêxistinan e ku bi her awayî alîkariya El-Nucebayê û hinek komanên berxwedana Iraqê dikin.
