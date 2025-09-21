  1. Home
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê cezayên herî giran li dijî Nucabeya Iraqî ragihand

21 September 2025 - 23:46
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
"Wezareta Derve ya Amerîkayê ragihand ku ew saziyên xwe yên li dijî Tevgera Nucebayî ya Iraqê bi awayekî berçav zêde kiriye."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi piştevanîya çavkaniyek agahdarî li Tevgera Nucebayî ya Îranê, Wezareta Derve ya Amerîkayê bi fermî ragihand ku sancên xwe yên li dijî Tevgera Berxwedana Îslamî ya El-Nucebaya Iraqê ji aliyê aborî û darayî ve bilind kiriye, ku ê bandorên ewlekarî û tawankariyê bibe.

Hikûmeta Amerîkayê bi fermî El-Nucebayê wek rêxistinek biyanî nas dike, ku ji aliyê ewlekarî û berjewendiyên neteweyî ve wek xetereyek berbiçav ji bo DYAyê û hevalbendên wê tê dîtin.

Aliyekî din yê vê sîstema nû ya gemberokan, tometbar kirin û dadgehiya tawankariya wan kes an rêxistinan e ku bi her awayî alîkariya El-Nucebayê û hinek komanên berxwedana Iraqê dikin.

