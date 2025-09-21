Rewşa Tirs û Nefretê ya Serokatîyên Sîyonîst ji Biryarên İngiltere, Awustiralya û Kanadayê yên Bi Rêzimaniya Dewleta Filistînê

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA, ewlehiya rejîma sîyonîst bi zêdeya xiştiyê bernameya fermî ya İngiltere, Îstîlâlya û Kanada yên nasandina dewleta serbixwe ya Filistînê gaveke wêranker e.
Yair Golan, serokê partiya Demokratên rejîma sîyonîst, ev biryar vekir ku “nasandina dewleta Filistînê xetereke wîranî li ser ewlehiya Îsraîlê ye” û “şikesteke siyasî yê bêper ve ji aliyê Netanyahû û Smotrich e.”
Miki Zoher, wezîrê çand û varzîşê rejîma sîyonîst, diyar kir ku nasandina dewleta Filistînê “ma’nayekê nedide” û ev kar ji bîranîna antisemitîzm û nefretê ji Îsraîlê tê zanîn.
Wî zêde kir ku tenê bersiva vê kiryarê xweşbînî, desthilatdariya Îsraîlê li ser Berxwedana Rojava ye.
Etamar Ben Gvir, wezîrê ewlehiya navxweyî ya rejîma sîyonîst, got ku karên Brîtanya, Awistralya û Kanada “pîvanekî ji bo qetlanê ne” û “cewaba zû û girîng” hewce ne.
Wezareta derve ya rejîma sîyonîst jî nîşan da ku serokatên Hamasê, tevî kuştin û şermezarî, nasandina dewleta Filistînê bi bûyerên 7ê cotmehê girêdayî dikin.
Bizzalel Smotrich, wezîrê aborî, ev biryarên İngiltere û welatên din wekî “demeke ku derbas bû” xwest, û tenê bersivê wan desthilatdariya li Berxwedana Rojava ye.
Dewleta İngiltere di 30ê şehbaniya 1404 (21ê îlon 2025) de bi hev re bi Brîtanya, Awistralya û Kanada dewleta serbixwe ya Filistînê nas kir.
Ev qerar wekî alîkariya zêdeya têkçûnê di navbera Rojav û Rojhilata Navîn û welatên rojbar a cîhanê tê hesibandin.
Pêşî, İngiltere hişyariya da ku heke rejîma sîyonîst neçar bibe çalakiyên dirêj a mirovahî yên li Xezze qedexe bike, ew dewleta serbixwe ya Filistînê bi şiklê “Çareseriyê ya Dewletên Dû” nas bike.
Engeltera hewl da ku pêşniyazên xwe yên li ser rawestina zû yên şer, razîbûna rêjeya agahdariyê, destûra orgînasiyonên yekîtî yên komelayetî û qada hebûnê li Berxwedana Rojava bi pîvanek dadperwer were pêvajoyê.
Londona dibêje ku tu yek ji vê şertan nehatine cîhkirin û herwisa têkoşîna dawiyê ya rejîma sîyonîst li Katar, îqbalek berz li pêşketina aştiyê li Rojhilatê Navîn danîn.
Kîer Starmer, serokwezîrê İngiltere, ragihand ku welatê wî ji bo vegerandina hêviyê ji bo aştiyê dewleta Filistînê bi awayê fermî nas dike.
Mark Carney, serokwezîrê Kanada, di bêyanekê de got ku ji sal 1947 ve li aliyê çêkirina dewleta serbixwe ya Filistînê destûrê dide û ev biryarê Otawayê jî nas kir.
Lê ew bêyî peywendî danîn bi cezayên zêde yên rejîma sîyonîst, Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hamas) têkîlîya terorîst e.
Antonî Albaniz, serokwezîrê Îstîlâlya jî di heman rojekê de ragihand ku dewleta wî “dewleta serbixwe û serhildan a Filistînê” bi awayê fermî nas dike.
Wî got ku ev qerar beşek ji hevgirtina navneteweyî ye ji bo lez danîn çareseriyê ya Dewletên Dû û ev yek rêya tenê yê destûrkirina aştiyê û ewlehiya domdar bo Îsraîlê û Filistîn e.
