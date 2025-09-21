  1. Home
Êrîşa balafirên bêmirov a Îsraîlê li herêma başûrê Lubnanê pênc kes şehîd bûn

21 September 2025 - 22:33
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê bi daxuyaniyekê ragihand ku di êrîşa îro ya rejîma dagirker a li herêma Bint Cibeyl a li başûrê Lubnanê de şehîdbûna 5 kesan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA--Rejîma Sihyonîst îro êvar — Yekşem — motorek û otomobîlek li herêma Bint Cebeyl a başûrê Libnanê bi êrîşa droneyê hedef kirin ku encama wî çend kesan şehîd bûn.

Li gorî ragihandina El-Menar, wezareta tenduristiya Libnanê di bayaniya xwe de ragihand ku di vê êrîşa droneyê de pênc kes, di nav wan de sê zarok, şehîd bûn.

Droneya Îsraîlê êvarê duh jî otomobîlek ku li rêya En-Nebatiyê — Merceiyûn — di herêma El-Xerdelî ya başûrê Libnanê de di tevahiya rê de di hareketê de bû, hedef kir.

Etîket:
Başûrê Libnanê
Îsraîl

