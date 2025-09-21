Seyîd Ebdulmelik El-Hûsî: Amerîka û Îsraîl ji bo cudakirina ereb û misilmanan dixebitin

Li gorî ragihandina ajansa navneteweyî ya Ehlu Beyt (s.x) - ABNA - Seyîd Ebdulmelik El-Husî, birêveberê tevgera Enserullahê li Yemenê, di axaftineke xwe ya bo salvegera şoreşa 21ê îlonê de, hêzên Amerîka û Îsraîlê tawanbar kir ku bi hevkariya hin welatên ereb, dixwazin bi cudakirina dînî, neteweyî, herêmî û teyfeyî yekîtiya civakê ya cîhana ereb û misilmanan hilweşînin.
Huseynî got: "Ev hêzên şerûdêr tu projeyekê avakêr an xizmetekê rastîn ji bo gelan nînin. Tenê li ser cudakirin û kîn dixebitin. Hemû xebatên wan ji dijminatî û kerbê pêk tê."
Ew diyar kir ku ev plan di bin çavdêriya Amerîkayê, bi alîkariya darayî ya hin welatên ereb û bi endezyariya Îsraîlê têne pêşkêşkirin. Armanc jî afirandina cudahî û kerbê di nav civata Yemenê û ummeta misilman e.
Huseynî îşaret kir: "Gelê Yemenê ji dema ku aşkere piştevanîya xwe ji Filistînîyan kir, dijminê xwe yê aşkerêtir dît. Niha DYA, Îsraîl û hevalbendên wan yên herêmî nikarin xwe veşêrin. Têkçûn û şermezariyên wan aşkere bûne."
Ew hişyarî da ku Îsraîl xeterekê mezin e ji bo hemû gelên ereb û welatên misilman. Huseynî got: "Îsraîl bi planek aşkere 'Rojhilata Navîn a Mezin' hedef girtiye. Ev dijmin tenê çav li ser Filistînê nake, belkê netewên ereb, welat û bînakên pîroz yên misilmanan jî nîşan dide."
Huseynî di dawiyê de tekezî li ser pêwîstiya berteka çalak û cidî kir û got: "Yemenê bi hemû pestîyan ê li ser piştevanîya xwe ji Filistînê bimîne û roleke bandorr bilîze."
🔹 Kurte:
