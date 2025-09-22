Yemen di çav û dilê Seyid Hesen Nasrullah de di salvegera 11emîn a serkeftina şoreşa Yemenê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şoreşa 21ê Îlonê 2014 ne encama yek bûyerê demeke kurt û serdemî di dîroka Yemenê de bû, lê belkî bûya bersiva xweşikî yê li ser hukûmeta wê demê ya Mansur Hadi, ku Yemenê wê qedexe kir ku bibe meydanek ji bo desthilatdariyên derve û kararên siyasî yên azad ji gelê Yemenê were girtin.
Îro Yemenî li salvegera 11-em a serkeftina şoreşa xwe, di rewşeke ku di bin girtîya zulum û şerê tevahî yê dijî rejîma Siyonîst de ne, berdewamîyê xwe ya berxwedanê daxuyaniya dikin.
Zêdetir jiyana şoreşa Yemenê di şerên zulumkar û serhildanên alîkariyê ji gelê mazlûm a Xezze derbas bûye. 8 sal şer û têkoşîna koalîsyona Suûdî û Amerîkî dijî Yemen û herî nêzîk du sal jî xizmeta hêzdar û şerefger ji bo parastina gelê Xezze û desthilata li ser girêka herî girîng a cîhanî ya li deryaya Sor, serketin û şeref da gelê Yemenê.
“Şoreşa 21ê Îlonê Yemen bo gelê Yemenê encama rastîn û xwêndekî bi tevahî ye. Hemî çalakî û peywendiyên ku di navbera şoreşa 21ê Îlonê de bûne, bê tevahî desthilat û hewayê derve bû, bi temamî Yemenî bûn. Şoreşa 21ê Îlonê encamên pir girîng ên berbiçav dixîne û êdî ne tenê ji hêviyên gelê Yemenê re bersiv dide. Gelê Yemen 11 sal e ku ne tenê encamên vê şoreşê parastine, lê di heman demê de bi pirsgirêkên zêde re rûniştin û her hîn jî bi wan pirsgirêkên mezin destûrê ne û bi vê herî mezin pirsgirêkên girîng hate destnîşan kirin.**
Rêxistina dijminî li ser şoreşa 21ê Îlonê û di ser vê xwe Amerîkî û rejîma Siyonîst, herî mezin wê nexweşî ye, ji ber ku wan kontrola rastî yên xwe li ser welatê Yemenê ji dest dan. Amerîka ji ber xwêrekî serbazî yên xwe yê bo kontrola tevahî yên Yemenê û xwende û bikarhêneriya serdewletê, herî zêde ji şoreşa 21ê Îlonê tê ziyanê.”
Ev gotinên beşek ji axaftinên Hevalê Mezin “Abdulmelik El-Hûsî”, serokê şoreşa Yemenê ne ku sala borî di salvegera serkeftina şoreşa gelê Yemenê de gotiye.
Di vê rojan de, li ber salvegera Şehîd Seyîd Hesen Nasrullah, Serokê Hizbullahê Libnan û salvegera 11-em a serkeftina şoreşa Yemenê, mecbûr in ku vê gelê rastîn, berxwedan û bi bawerî, ji çavê Seyyidê Berxwedan ve bibînin. Seyîdê Berxwedan her dem di sala ku şerê Yemenê bi koalîsyona dagirkerê Suûdî-Amerîkî şer bû, ji gelê Yemenê û rêveberiya wan heyranî û pêşniyarê alîkariyê kir.
Seyîd Hasan Nasrullah, Sekreterê Giştî ya Hizbullahê, ji ser encamên mezin ên şoreşgerên Yemenî di vê şerê de qewet xwest û xwazî ku “ka şoreşgerêkî ji şoreşgerên Yemenî bûye ku bin alaya serokê mezin û dilsozî wan şer bike.”
Seyyid Hasan Nasrullah dizanî ku gelê Yemen nîşan û şehîdê berxwedanê ne; wan ne tenê komeleke herêmî û hundirîn ne, lê beşek ji oxira berxwedanê ne ku armanca wan di pêş xistinê de dagirkeriya Amerîka û rejîma Siyonîst bû. Hêjî ku Seyîd Hesen Nasrullah li ser Yemen axaft, hewl da ku temaşe kirinên xwe bi rêya stratejiyên dijminên Yemen ve berdewam bike. Ew şerê dijî Yemenê wek beşek ji armanca berxwedanê li Libnan û Filistîn nîşan da û berdewam kir ku şerê Yemenê bibe şerê xweşhalî û jiyana bingehîn, ku bi sinorên vê welatê neyê sinordarkirin.
Di yek ji axaftinên xwe yên sala 2016 de, ew têkiliyê leşkerî li Yemen “şerê kuştina gel” (jenosîd) pêşniyar kir û qedexeyên ku di vê welatê de hatibûn çêkirin wekî şehadetî xeyalî û rastîn yên amanc û stratejiyên hêzên kolonîyal pêşniyar kir ku hewl dide nasnameya neteweyî ya Yemenê qut bike. Di sala 2018 de, di nav şerê Yemenê de, axaftina girîng û girseyekê kir û Yemenê “zivistaneke nû ya berxwedanê li dijî serbaziyê cîhanê û sionîzmê herêmî” nîşan da.
Dema ku serketinên gelê Yemen li qada zeviyê dest pê kirin, di axaftina sala 2020 de, ew bi gelê Yemen re îlan kir ku gelê ku di dijî qiyamet û dijwarîyan de dirêj di berdestiyê de be, bê guman serkeftinê dibe.
Piştî gotinên Seyîd Abdalmelik El-Husî ku “em amade ne nanê xwe bi gelê Filistînê parve bikin,” Seyyidê Berxwedan, ku girtiya şehîdî li gulumê wî ketibû, got: “Seyîd ê hêja, hûn di girtîyê ne, nanê we çi ye ku parve bikin? Hêma heke gelek ji ereb û mizgînî di serê xwe de sedên milyardan dolar hene...”
Pesnê rêberê berxwedanê ji bo Ebdulmelîk Hûsî di demekê de tê ku ew şoreşek li dijî rejîma xudperest û rejîma Siyonîst rêve dibe, dûrî dengvedana medyayê, di şert û mercên herî dijwar ên êrîşa hevpeymaniya cîhanî ya li ser berxwedanê û dorpêça giran a aborî de. Bi rastî, di van 11 salan de, mûcîzeyên rûmet, hêz û xweseriya li ser bingeha baweriyê li Yemenê her roj çêbûne, û gelek ji van nîşandana hêzê ji hêla medyaya cîhanê ve hatine paşguh kirin.
Serokê şoreşa Yemenê, wekî modelek ji bo gelê Yemenê, di van salan de bi birçîbûn û zehmetiyên aborî yên gel re çû, û bandorên birçîbûnê li ser rûyê wî di salên ku dorpêça li ser gelê Yemenê pir teng bû de eşkere ne. Bi rastî, heke gelê Yemenê li ber xwe bide, rêberên wan bi gel re ne, û guhertina di rûyê rêberê Yemenê de birçîbûna li vî welatî nîşan dide.
Seyyîda Şehîdan Berxwedanê di hemû van salan de, bi ax û kiryarê xwe, bi gelê Yemen û rêveberiyê wê re hevderdî kir. Di demên ku serokên bilindpîl ên Yemenê hatin şehîd kirin, ew bi peyamên xwe ya silav û pîrozbahî hevpeyvîna xwe nîşan da.
Seyîd Hesen Nasrullah, Serokê Giştî ya Hizbullahê Libnanê, di peyamekê de ji bo Abdalmelik Bedruddin El-Hûsî, Serokê Hereketa Ensarullahê Yemen, di bendê şehîd bûna Salih Al-Samad, Serokê Meclîsa Bilind a Siyasî ya vê welatê, wisa got:
"Ez baş dizanim çawa hestên we di van rojan de û piştî vê bûyera mezin têne qezenc kirin, ji ber ku min jî temaşe kir ku çawa wenda bûnê serokên mezin ên ku di hemî merhaleyan de pêşti me bûn, xwe şermezar kir. Lê belê baweriya we ya piçûk nîne, sabra mezin û azma qewî ya we di rûyê qiyametê de, dibe sedema ku ev êş û êzîyet bi serê bilind ve were derbas kirin."
Rêberê Berxwedanê li hember hovîtiya hevpeymaniya bi pêşengiya Siûdî di hilweşandina dawetên li Yemenê de bertek nîşan dida; Sekreterê Giştî yê Hizbullahê di yek ji axaftinên xwe de got: "Hevpeymaniya bi pêşengiya Siûdî heta li dijî kêf, dawet û kenê Yemeniyan li vî welatî şer dike."
Yemenî amadekariyên merasîmên bîranîna şehîdên Rêberê Berxwedanê di salvegera 11-an a serkeftina şoreşa xwe de dikin. Gelê Yemenê her gav di xwepêşandanên xwe û li ser medyaya civakî de hest û spasdariya xwe ji Rêberê Berxwedanê re di bersiva axaftin û parastinên Rêberê Berxwedanê yên ji bo gel û serokatiya Yemenê de nîşan dane, ji ber ku Rêberê Berxwedanê her gav şoreşa Yemenê bi gotin û kirinan parastiye û ezmûnên Hizbullahê di şerê 33 rojan de fêrî mucahîdên Yemenî kiriye.
