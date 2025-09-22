Ayetullah Necefî di beyanameyekê de ragihand ku Pakistan bi fermî rolê parêzvanêdu Mizgeftên Pîroz Herêmêyn ê Şerîf (Mescidel-Heram li Mekê û Mescîdê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Ayetullah Seyîd Hafiz Riyaz Huseyn Necefî, serokê Weqfa Medresên Şîî yên Pakistanê, got: Xwedê Mezin Pakistanê li dijî Hindistanê serkeftina mezin da û her weha serkeftina rezistansa Îran li dijî Îsraîlê nîşaneke mezinahiya Muselmanan e.
Ew peymana parastinê ya di navbera Arabistana Saûdî û Pakistanê de çalakiyek pozîtîf û hêvîdarî nîşan da û zêde kir: Ev serfiraziyek mezin e bo leşker, gel û hukûmeta Pakistanê ku em fermî bûn parastvanên Haramên Şerîfîn.
Ayetullah Necefî îzah kir ku ev serdema serdema Musilmanan e û şan û şerefê Pakistanê bi awayekî hêşîn zêde bûye, lê pêwîst e Pakistan li pirsgirêkên navxweyî xwe bifikire da ku her şehîrvan mafê xwendinê û nanê rojane bigire.
Ew di derbarê serokê leşkerê Pakistanê jî got ku li ser wî têgihiştina pozîtîf heye û ji wî daxwaz kir ku xeracên navxweyî kêm bike û li pirsgirêkên aborî yên gelê fakir jî balê bidin.
Ev âlimê herî namdar a Pakistanê jî bîranîn da ku: Pêxemberên îlahî her yek ji bo her dever û demeke taybet hatine şandin, lê Pêxemberê Mebûs, Muhammed Mustafa (s.x.a) ji bo hemû mirovên dinyayê hatî şandin û Qureyşê tê gotin: «Em te nînêşandin tenê wek merhemeta cîhanan.»
Ayetullah Necefî zêde kir: Di fethê Mekke de jî Pêxember (s.x.a) dijminên xwe mezûr kirin. Ji ber vê yekê, hevalên Ahlê Beytê pêwîst e edeb û rûmetê xwe baş bikin, xirapgotin û la’nat jê rekin û tevlî cîna xwe biyan da ku gel bawer bibin ku rastî piştgirê Ahlê Beyt in.
Ew îzah kir: Hatta dijminên Pêxember jî wî wekê kesekî ku dîrok çêkiribû dihêlin. Muselmanan heya ku heft sed sal li ser vebijarkên pêxemberî biserhildan bûn, ser serdema cîhanê domandin, lê dema ku ji wan vebijarkên dûr bûn, zelalî gihan.
