Peyama pîrozbahiyê ya Rêberê Şoreșa Îslamî piştî serkeftina berbiçav a tîma neteweyî ya guleşa Îranê di pêşbirkên şampiyoniya cîhanê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Pîrsek ji serokê şoreşa Îslamî ya Îranê, Ayetullah Seyîd Elî Xameneyî, bi pîrozbahîya serkeftina tîma neteweyî ya kuştîya farangî ya Îranê di pîşesaziyên cîhanê de, ji “werzîşvan, mamoste û rêveber” re bi dilsozî spas kir ku wan bi xebatê xwe gelê şad kirin û welatê bi şeref kirin.
Nivîsa peyama Rêberê Şoreşê ya Îslamî:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
Bi navê Xwedê ya Dilovan û Dilovîn
• Ez bi dilê xwe pîrozbahî dikim ji bo lawên qehreman a kuştîya farangî.
Eradeya xurt û xebata giran a we û birayên we di kuştîya azad de, dilê neteweyê şad kir û serê welat bilind kir.
Ez ji Xwedê dixwazim ku bi serfirazî û bi serkeftin berdewam bimînin. Ji sportvan, mamoste û rêveberan hema-hema afirandin û silav dikim.
Seyyid Elî Xameneyî
30ê Îlona 1404 (salnameya Îranî)
Agahiyeke girîng:
Tîma Neteweyî ya Kuştîya Farangî ya Komara Îslamî ya Îran, piştî 11 sal û bo carekî duyemîn, bi hêz û serketinê ser sekyê qehremanî ya cîhanî di pêşesaziyên Zagreb 2025 de rûnişt.
Ev care yekem e di dîroka sporê ya welatê me de ku tîma neteweyî ya kuştîya azad û farangî di heman demê de, li heman pêşesaziyê de navê qehremanê cîhanê dest bi dest tîne.
