Eraqçî: Îran ê bi bersivê giran xebatên xerabkar ên Ewropa re bersiv bidê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebas Eraqçî, Wazîrê Derveyî ya Komara Îslamî ya Îranê, roja duşemê de di destpêka gihiştina xwe ya bo New Yorkê – da ku di 80emîn Civîna Giştî ya Yekîtiya Neteweyî beşdar bibe – li ber rojnamevanan ragihand:
“Her sal em li Civîna Giştî ya Yekîtiya Neteweyî beşdar dibin, û em vê tîrîbûnê navneteweyî wekî firsatek bi kar tîne da ku pozîsyonên xwe bibêjin û mafên gelê Îranê biparêzin.”
Eraqçî bi nîşandan ku civîna vê salê taybetmendiyên xwe yên xweşî heye, da axe:
“Ev civîn du taybetmendiyê hêye: yekem – 80 salvegera damezrandina Yekîtiya Neteweyî ye; û yê din jî – em vê carê piştî tecawuz û hûcuma rejîma sîyonîst û Dewletên Yekbûyî ya li dijî welatê me têne beşdar bûn.”
Wî rêxist:
“Ev sal pêwisttir e ku em pozîsyona rast û dadperwer a gelê Îranê, di şerê 12-rojî de bi serfirmandî û berxwedan, bibêjin. Her çend bernameya nukleerî ya me aram e û îran welatek aştiyarez e, lê her wiha nîşan dan ku di dema şerê de bi hêz xwe difendere.”
🤝 Civîn bi Rafael Grossi
Eraqçî derbarê bernameyên xebatên xwe di vê safarê de got:
“Îro gelek civînên dû-şexsî û kom di cîh hene. Yekê jî, civîna min bi Rafail Grossî ye – rêveberê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî. Di vê civînê de li ser rewşê dawî ya bernameya nukleer, peymana hevkarî ya Îranê û Ajansa, û mekanîzma ‘snapback’ li Encûmena Ewlehiyê diaxivînin.”
Wî zêde kir:
“Di daxuyaniya min ya paş civînê de bi Ajansa re jî, axivîme ku: heke snapback bê xebitîn, peymana bi Ajansa jî bê qîmet dibe.”
Eraqçî agahdariya diyar da:
“Heke çalakiya xerabkar a sê welatên ewropî di Şûra ewlehiyê de bi encam bibe, Îran ê bersivê bidê, û wê pêvajoya me bi Ajansa re bi şertên nû bidome.”
Hilbijartina Îranê: Hevkarî an Jêbirin
“Di dema serdana xwe ya bo New Yorkê de, em bi gelek Wazîrên Derveyîyê ya Ewropî civînê dibin. Ev demeke girîng e. Desthilatdarên din divê hilbijêrin: hevkarî an têkçûn.”
Eraqçî bibîra xist:
“Ew carinan xwestin Îran bi zimanê tawan û digel têhdîd bikujin. Lê me dema zimanê rûmet û rêzê ye. Heke çareseriyek hebe – ew tenê çareseriya diplomatik e.”
🕊️ Hilbijartina Îranê: Rêya Aştiyê ye
Di daxwazên dawî de, wî got:
“Hilbijartina Îranê rêya aştiyar û diplomatik e. Rêwşa îsal encama derxistina Amerîka ji bernameya JCPOA ye. Îran her carî nîşan da ku di rêya diplomasi de qet bicih e.”
Wî zêde kir:
“Em amade ne ku bi rêya diplomatik bidin berhevokek ku mafên gelê Îran biparêze, ewlehiyên me jê re bibîne, û dikarin girêdayî bo rêz û qanûna navneteweyî be.”
“Ez li vir im da ku di vê çend rojan de civînên girîng bidin serfirazî. Heke çareseriyek nehat dîtin, gelê me rêya xwe bidome. Lê em îşan dikin ku bo hem herêma me û hem jiyana neteweyî, bi rêya aştiyê çareseriya rast e.”
