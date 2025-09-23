Sky News Awustraliya bersiv da heqaretên mêvan ên li dijî Misilmanan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA—Yek ji bernameyên torê Sky News ya Awustralya li şevê Yekşemê ya hefteya vê de, "Ryan Williams" ku mêvanê inglîzî ya bernameyê bû, Misilmanan terorîst got û peyvên tûhmetkar û nexweş belav kir.
Di bersiva vê bêdengî û cezayê de, wênekarê torê Sky News Awustralya qebûl kir ku di rêza weşanê de şaşiyek hebû ku dest bi belavkirina gotinên pir tûhmetkar li dijî Îslamê kir, û derbasî agirê pêwîst bûn, dêma ku wê dengê mêvanê qedandin û pêşkêşkar jî di heman bernameyê de bibore.
Herçend vîdyoya vê gotûbêja ji hêla Sky News ve nehat belavkirin, lê di torên civakî de zû zêde belav bû.
Wênekarê torê Sky News zêde kir ku ev naverok li her yek ji platformên wan ve nehat nûvekirin û wan qebûl dikin ku vê gotinên dikarin xeyîdan bixin, û tamîrê tevahî ya şaşiyê
23 September 2025
News ID: 1730164
Piştî ku mêvanekî tora Sky News a Awustralyayê di gotareke nefretê de Misilmanan wek terorîst bi nav kir, berdevkê torê berpirsiyariya bûyerê qebûl kir û ew wek têkçûnek di pêvajoya edîtorî de bi nav kir.
