Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA— Grossî di nêzîkîya hestêyemîn cîhana civakî ya Lîga Neteweyî de got:
“Em li dijî gotûbêj û muzakerê ne. Hêvîdar in ku bi çareseriyên baş bigihîjin.”
Di raporekê de jî tê gotin ku muzakerên di navbera Îran û sê welatên Ewropî (Fransa, Almanya û Brîtanya) de li dawîya hefteya îsalê di New Yorkê de têne lidarxistin.
Dawiya peyamê
Tags:
Grossî
Îran
Sê welatên Ewropî
Grossi: Em hêvî dikin ku danûstandinên di navbera Îran û sê welatên Ewropî de bibin sedema çareseriyên baş
22 September 2025 - 23:35
News ID: 1730010
Rafail Grossî, rêveberê giştî ya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî, roja duşemê di gotûbêja xwe re bi Ria Novosti re got:“Ajansa me hêvî heye ku axaftinên berê ya di navbera Îran û Troîkaya Ewropî de (Fransa, Almanya, Brîtanya) bi encamên baş û bibin sedema "çareseriyên baş".
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA— Grossî di nêzîkîya hestêyemîn cîhana civakî ya Lîga Neteweyî de got:
Your Comment