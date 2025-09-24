!Şikesta rejîma Siyonîst di ser girtina dronê yekê Yemenî de — em li ser vê tiştî lêkolîn dikin

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) — ABNA — Polîsa rejîma Siyonîst ragihand ku dronek li navenda bajarê Eilat "ketiye" û di encamê de gelek kes birîndar bûn û xezencên malî jî hatin çêkirin. Endamên ewlehiyê di pêvajoya nirxandina rewşê ya li qada wê de ne.
Li gorî rapora rojnameya "Yisra'el Hayom", du misilên stûna parastina "gonbada asterî" nikaribûn ev dron, ku ji alîyê Yemenê hatî şandin, li Eilat bigrin.
Torê 13 ya rejîm jî ragihand ku hêza hêwayî ya artêşa Siyonîst di pêvajoya lêkolînê de ye li ser sedema derengbûna nasîna dronê Yemenî li Eilat û ne serkeftinê di girtina wê de.
