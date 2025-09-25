Rêberê Şoreşê Îslamî: Şehîd xelata têkoşînê ye, çi di parastina 8 salan de be, çi jî di şerekî 12 rojan de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ayetullah Xameneyî, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, di peyamekê de bi boneya Hefteya Parastina Pîroz û Roja Cejna Laleyan, şehîdbûn wekî xelatek ji bo têkoşînê hesiband û tekez kir ku milet bi van têkoşînan mezin dibin û bi van şehîdan dibiriqin.
Mesajê vê peyamê, ku di heman demê de bi merasîma rakirina tozê, rijandina bîhnxweş û rijandina gul li ser gorên şehîdan li seranserê welêt, bi sernavê "Partiya Laleyan", ji hêla Hocjatoleslam Musavî Moqadam, nûnerê Rêberê Şoreşa Îslamî li Weqfa Karûbarên Şehîd û Kevnên Şer, li Goristana Şehîdan a Beheşt Zehra li Tehranê hate xwendin, wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan Û Dilovîn
Îsal, Hefteya Parastina Pîroz bi şehîdbûna komek kesayetyên navdar li ser rêya berxwedana Îslamî û ciwanên wêrek li deverên cûrbecûr, di asta nû de ye.
Şehadet xelata têkoşînê ye, çi di parastina 8 salan de, çi di şerê qehremanî yê 12 rojan de, çi jî li Lubnan, Xezzeyê û Filistînê de. Milet bi van têkoşînan mezin dibin û bi van şehadetan dibiriqin.
Girîng e ku em baweriya xwe bi soza îlahî ya li ser serkeftina rastiyê û têkçûna derewan bînin, û erkê xwe di piştgiriya ola Xwedê de bi cih bînin.
Seyîd Elî Xameneyî
2ê Cotmeha 1404an
