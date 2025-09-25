Seyîd Abdülmelik El-Husî: Rola Lîga Neteweyên Yekbûyî "qeyrê sereke" ye / Rejîmên Rojavayî û Erebî di xapandinê de ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebdulmelik Bedr el-dîn El-Hûsî, serokê tevgera Ensarullah a Yemenê, roja Pêncşemê di gotarekê de li ser pêşketinên dawî yên li Filistînê û helwestên navneteweyî got ku çalakiya hin welatan a "naskirina dewleta Filistînê" her çend dikare wêneya rejîma Îsraîlê qels bike jî, lê bi tena serê xwe ji bo Filistîniyan ti astengiyek rastîn nine.
Bi îşaret bi pejirandina plana dabeşkirinê û çareseriya du dewletan ji aliyê Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ve di sala 1947an de, wî tekez kir ku pirsgirêka Filistînê di bingeh de meseleya NY ye, ne meseleyek biyanî ye. Ji perspektîfa wî, çalakiya dawî ya welatan a qaşo naskirina dewleta Filistînê tenê "perdeyeke siyasî" ye ji bo dûrketina ji tedbîrên pratîkî yên zextkirina rejîma dagirker.
Ebdulmelik el-Hûsî beyan kirin ku projeya "du dewletan" bi awayekî çêkirî û qels hatiye amadekirin, bi awayekî ku dewleta Filistînê dê îmkana parastina serbixwe tune be û kontrola wê li ser sînor û karûbarên derve jixwe sînordar e. Wî ev plan wekî dijberî herî kêm bendên sereke yên biryarên navneteweyî yên li ser Filistînê nirxand.
Rayedarê Ensarullahê zêde kir ku hin hikûmetên Ereb û Rojavayî li ser rûyê erdê piştgiriyê didin Filistînê, lê li pişt perdê ew piştgiriya aborî, îstîxbaratî, siyasî û lojîstîkî didin rejîma Îsraîlê. Li gorî wî, "li şûna şerekî rastîn, hin ji platformên navneteweyî diaxivin û dûv re bi şandina çekan ji dijmin re dibin hevkarên wî."
Di beşek din a axaftina xwe de, El-Hûsî tekez kir ku Neteweyên Yekbûyî, piştî 80 salan hebûna xwe, ji bo gelê Filistînê ti destkeftiyên rastîn peyda nekiriye û di pîvanek dîrokî de, "rola wê marjînal û bêbandor bûye." Wî behsa axaftina Donald Trump li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî kir û ew wekî xuyangek otorîterîzm û hegemonyaya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê nirxand, ku bêşermî behsa hêza xwe kiriye.
El-Hûsî her wiha li dijî planên ji derveyî Filistînê yên serdestiya herêmê hişyarî da û got ku DYA û Îsraîl ne tenê Filistînê hedef digirin, lê di heman demê de hewl didin ku bi têkbirina berxwedanê rê li ber serdestiya li ser welatên din vekin. Li gorî wî, ew hewl didin ku berxwedana ku zirarê dide projeya Siyonîst bişkînin û projeya serdestiya herêmî bilezînin.
Ev gotinên rayedarê Ensarullah di demekê de hatin ku, di heman demê de, hin welatan di beriya Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de naskirina dewleta Filistînê xistine rojeva xwe; lêbelê, Ebdulmelîk El-Hûsî ev kiryar têrê nekir û wekî polîtîkayên hevkariyê yên bi Îsraîlê re nirxand.
Wî bi eşkereyî rexne li pergala navneteweyî û hin rejîmên Erebî kir, û tekez kir ku ji bilî tedbîrên qanûnî û daxuyaniyên sembolîk, divê li ser Îsraîlê û hevalbendên wê kiryarên pratîkî û zextên berbiçav werin kirin da ku edaleteke rastîn ji bo gelê Filistînê were bidestxistin.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Yemen
Seyyîd Ebdulmelîk El-Hûsî
NY
Your Comment