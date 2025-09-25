  1. Home
Şanda medreseya (Hewze ilmiye)olî ya Komara Îslamî ya Îranê gihîşt Libnanê

26 September 2025 - 00:27
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Şanda medreseya (Hewze ilmiye)Komara Îslamî ya Îranê ji bo beşdarbûna di merasîma salvegera şehîdbûna Seyîd Hesen Nesrullah de gihîşt Libnanê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şandeke medreseyan (Hewze ilmiye)ji Komara Îslamî ya Îranê, ku ji bo beşdarbûna salvegera şehadeta Hocet ul-Îslam wel-Muslimîn Seyîd Hesen Nesrullah, Sekreterê Giştî yê rehmetî yê tevgera Hizbullah, çûna bû Lubnanê, gihîştibû Beyrûtê, paytexta welêtî.

Ev şande komek ji cîgir, rayedar û pisporên medreseyan(Hewze ilmiye) pêk tê ku ji bo beşdarbûna Hoca –ul-Îslam wel-Muslimîn Seyîd Hesen Nesrullah û Seyîd Haşim Sefî ed-Dîn û fermandarên berxwedanê, û her weha ji bo lidarxistina bernameyên cûrbecûr li welêt, çûne Lubnanê.

Lidarxistina civînek bi rêvebirên medreseyên Şîe yên li Lubnanê, û her weha hevdîtin bi alimên Şîe û Sunî û hevdîtin bi hin malbatên şehîdên berxwedanê re di nav bernameyên vê şandeyê de ne.

