Serokê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê (s.x) di civînê xwe re bi xwendekarên Taylandê de got:"Em alîgirî dikin ji xwendekarên ciwan da ku nasnameyeke nû

25 September 2025 - 19:40
Serokê Giştî ya Civata Cîhanî ya Ehlibeyt (s.x) di civînê xwe re bi endamên Komela Xwendekarên Taylandê de, di demekî ku wî ji ruhiyeta şoreşgerî û qehremanî ya zayendeyê ciwan a xwendekaran ji bo "Cihada Tebyîn" kêfxweş bû, balê da ser girîngiya pêşketina zanistî û ruhanî ya hevre. Wê jî amadeyiya Civata me ji bo piştgirîkirina çalakiyên rêvebirî yên wan di herêmên ciwanan, jinan, zeviyê dijîtal, torê belavkeran û hevkariya bi Wiki-Şîʿa ragihand.

Serokê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê (s.x) di civînê xwe re bi xwendekarên Tailandê de got:"Em alîgirî dikin ji xwendekarên ciwan da ku nasnameyeke nû biafirînin û di çalakiyên rêvebirî de beşdar bibin."

