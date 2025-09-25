Serokê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-beytê (s.x) di civînê xwe re bi xwendekarên Taylandê de got:"Em alîgirî dikin ji xwendekarên ciwan da ku nasnameyeke nû
25 September 2025 - 19:40
News ID: 1731456
Serokê Giştî ya Civata Cîhanî ya Ehlibeyt (s.x) di civînê xwe re bi endamên Komela Xwendekarên Taylandê de, di demekî ku wî ji ruhiyeta şoreşgerî û qehremanî ya zayendeyê ciwan a xwendekaran ji bo "Cihada Tebyîn" kêfxweş bû, balê da ser girîngiya pêşketina zanistî û ruhanî ya hevre. Wê jî amadeyiya Civata me ji bo piştgirîkirina çalakiyên rêvebirî yên wan di herêmên ciwanan, jinan, zeviyê dijîtal, torê belavkeran û hevkariya bi Wiki-Şîʿa ragihand.
Your Comment