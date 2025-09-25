Serokkomarê Îslamî yaÎranê li dijî kiryarên Snapback hişyarî da

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-li ser derheqê îhtimala aktîvkirina mekanîzma "snapback" ji aliyê hin welatên Ewropayê ve, serokkomarê Îranê îşaret kir ku Îran bi temamî amade ye ku pêşî li her senaryoyê bigire û polîtîkayê dê li gorî mercên nû were sererastkirin.
Mesûd Pizişkîyan, sibeya îro pêncşem 3'ê Rezberê bi dema navxweyî ya Îranê, di çarçoveya gerra xwe ya New Yorkê de, bi Luis Arce Catucora, serokê Bolîvyayê re civîn û gotûbêj pêk anî.
Di vê civînê de serokkomar, bi îşaretkirina polîtîkayên yekalateral ên Amerîkayê, got: "Rêya Amerîkayê ne tenê dijî Komara Îslamî ya Îranê ye, lê dijî hemû welatên ku ji polîtîkayên wê welatî piştgirî nakin e."
Wî her weha di şertê wisa de got: "Welatên ku dixwazin serxwebûn û cihê xwe di sîstema navneteweyî de biparêzin, divê kapasîteyên xwe yên zanistî, teknîkî û taybetiyan çêtir bikin da ku bi hêz berjewendiyên neteweyî û serweriya xwe biparêzin."
