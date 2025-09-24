  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

(Beyanîya Leşkerê Yemenê li ser Teqîna Dîroneke li Eilat û Bîr al-Sabê‘(Bîra heftê

25 September 2025 - 00:47
News ID: 1731110
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
(Beyanîya Leşkerê Yemenê li ser Teqîna Dîroneke li Eilat û Bîr al-Sabê‘(Bîra heftê

Hêzên Leşkerî ya Yemenê ragihandin:Hêzên leşkerî ya Yemenê bi ragihandina kirina operasyonekî serketî, îlan kirin ku bi dîronan ser armancên li herêman Um al-Raşraş (Eilat) û Bîr al-Sabê‘ li Xakê Palestînê ya dagirker teqîn kirine.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA – Ser leşker Yehya Sarî, berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, roja Çarşemê bi şev ragihand: Yekîneya bêmirov a artêşa Yemenê bi çend dronan li dijî du hedefên dijminê Îsraîlê li herêma Umm el-Reşraş li başûrê Filistîna dagirkirî operasyoneke leşkerî ya bi kalîte pêk anî.

Sarî diyar kir ku operasyon bi serkeftî gihîştiye armancên xwe û pergalên destwerdanê yên dijmin nekarîne wê bêbandor bikin û got: Ev operasyona duyemîn e di 24 saetên dawî de.

Wî her wiha destnîşan kir ku ev operasyon bi karanîna çend dronan li dijî hedefên cûrbecûr ên dijminê Îsraîlê li herêmên Umm el-Rîşreş û Bîr el-Seba li başûrê Filistîna dagirkirî pêk hatiye.

.............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Yemen

Hûsiyên Yemenê

Bendera Îylatê

Bîr el-Seba.

Your Comment

You are replying to: .
captcha