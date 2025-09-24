(Beyanîya Leşkerê Yemenê li ser Teqîna Dîroneke li Eilat û Bîr al-Sabê‘(Bîra heftê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA – Ser leşker Yehya Sarî, berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, roja Çarşemê bi şev ragihand: Yekîneya bêmirov a artêşa Yemenê bi çend dronan li dijî du hedefên dijminê Îsraîlê li herêma Umm el-Reşraş li başûrê Filistîna dagirkirî operasyoneke leşkerî ya bi kalîte pêk anî.
Sarî diyar kir ku operasyon bi serkeftî gihîştiye armancên xwe û pergalên destwerdanê yên dijmin nekarîne wê bêbandor bikin û got: Ev operasyona duyemîn e di 24 saetên dawî de.
Wî her wiha destnîşan kir ku ev operasyon bi karanîna çend dronan li dijî hedefên cûrbecûr ên dijminê Îsraîlê li herêmên Umm el-Rîşreş û Bîr el-Seba li başûrê Filistîna dagirkirî pêk hatiye.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Yemen
Hûsiyên Yemenê
Bendera Îylatê
Bîr el-Seba.
Your Comment