Jinên Misilman ên Australya bi balafira tîrêjên terora îslamê li welatê xwe dijî derbas dibin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x) — ABNA — Îslam-terorîzm li Awustralya ji 7ê cotmeha 2023 heta niha zêdetir bûye, û jinên misilman, bi taybetî yên ku serê xwe ji hêla çarçoveya hîcaba ve diparêzin, herî zêde zehmet dîtine.
Raporê "Qeydê Îslam-terorîzmê li Awustralya" nîşan da ku bûyerên îslam-terorîzmê di vê welatê de 530% zêde bûn û sê çarêmê qurbanan jin bûn. Gelekî ji van tifaqat tê de kirin wêne jêkirina hîcaba, pîsîna spî, an jî îhdeşîyên li cîhanên giştî bûn.
Herçend polîsa Awustralya di hin dozên de bersiv dan û li dijî hucumkaran dosye çêkir, derengî û bêcêbûn di pêvajoya şikâyetê de qurbanan necib dike, lê şopandina dadgehî nîşan dide ku civaka şexsî û dadgeha Australya heta hinekî li hember vê tîrêjperestiyê rawestandine.
Rêxistin û çalakvanên misilman ên Awustralya jî hewl dan ku bi rêveberiya iftaran di navbera olên cûda de, rojan şopandina mizgeftan û axaftinên civakî, têgihiştina giştî zêde bikin.
Di vê dorê de, Dr. Nura Ems, lêkolînera Australya, îzah dike ku vê cureya îslam-terorîzmê bi cinsperestiyê li dijî jinan girêdayî ye.
Hewce ye bêyî ku bêyî di derbarê 18% qurbanên îslam-terorîzmê li Awustralya şikayetên xwe ragihînin, ev şikayetên jî di agahdariyê û bersiva giştî de rolê girîng lîdînin.
